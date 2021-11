Turisty v nouzi zachrání skříňka se sušenkami, pivem i zapalovačem

„S nápadem přišel už na jaře Václav Zeman, který se o místo stará. Pravidelně tam jezdí, seká trávu a z dřevěných lávek zamete listí, aby to na nich neklouzalo. Tráví tam poměrně dost času. Vzhledem k tomu, že to z Hranic není zrovna krátká cesta, pěšky více než pět kilometrů a autem se tam zajet nedá, dohodli jsme se, že do skříňky uložíme základní pomůcky na rozdělání ohně a nějaké malé občerstvení,“ uvedl starosta Hranic Daniel Mašlár.

Výroby se ujal Jaroslav Hošek. Skříňka obsahuje sekyrku, pilku, zapalovač, sušenky, pivo a limonádu v plechovkách. U vedlejšího ohniště je už připravené dřevo na oheň.



Inspiraci našli u sousedů

Hraničtí se inspirovali podobnými krabičkami poslední záchrany v odlehlých lokalitách v tuzemsku i v zahraničí, a rovněž turistickou útulnou, kterou před nedávnem vybudovala obec Krásná.

„S krásenskou útulnou se to samozřejmě srovnat nedá, v Krásné vybudovali dřevěnou chatku. Ale napadlo nás, že by bylo fajn, kdyby se lidé, kteří k nám na Trojstátí přijdou, mohli občerstvit, zapálit oheň a opéct třeba špekáček,“ řekl starosta Mašlár a zároveň upozornil, aby lidé rozdělávali oheň nejméně padesát metrů od lesního pozemku.

Ve skříňce je rovněž improvizovaná kasička, v níž by ti, kteří pomoc využijí, mohli zanechat nějaký drobný obnos. Radnice plánuje, že bude spotřebované potraviny pravidelně doplňovat.

Trojstátí je na dně potoka

Historicky je Trojstátí místo, kde začínala před rokem 1989 ostře střežená hranice přezdívaná „železná opona“. Po vzniku Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky v roce 1949 se právě tady protínala hranice socialistického „východu“ a kapitalistického „západu“.

Místo je v současné době volně přístupné. Vede k němu naučná stezka „Na cestě k Trojstátí“. Začíná v Hranicích na Masarykově náměstí a tady také končí.

Na cestě je devět hlavních zastavení. Celková délka stezky, která návštěvníky provede historií lokality a představí i tamní přírodní zajímavosti, je přibližně 18 kilometrů.

Odlehlý palouk s potůčkem, kde se střetávají historické hranice Čech, Bavorska a Saska, střeží hraniční kameny z roku 1844, které nesou značení: DB (Deutschland Bayern), DS (Deutschland Sachsen), C (Česká republika).

Stojí zde i první hraniční kámen v České republice s označením 1/1. Samotný bod Trojstátí označen není, protože leží v potoce. Cesta je propojena s další místní naučnou stezkou, Stezkou kamenů. Na kole mohou k Trojstátí cyklisté dojet po cyklotrase Eurovelo číslo 13.