Svah sesunutý nad železnicí odřízl v Kraslicích cestu k domům

„Jsou to spojené nádoby. Dokud nebude zajištěný svah nad tratí, nemůžeme my nic udělat s naší komunikací,“ naznačil starosta Kraslic Roman Kotilínek. Ten s napětím sledoval, jak se na stavu svahu projeví vydatné deště posledních dnů. „Nemám naštěstí informace o tom, že by se výrazně zhoršil,“ podotkl.



Obává se ovšem toho, že tento stav bude trvat delší dobu. „Sanovat svah nebude nic jednoduchého, musí se zpracovat projekt, samotné práce také nějakou dobu potrvají,“ řekl starosta.

Na radnici proto hledají způsob, jak alespoň provizorně zajistit pro obyvatele odříznutých domů dopravní obslužnost. Na té nejprovizornější variantě se už pracuje.

Nejrychleji realizovatelná možnost, jak k odříznutým domům znovu zavést komunikaci, vede přes louku. Radnice ovšem narazila na fakt, že okolní pozemky patří státu. „Je možné, že se při realizaci dotkneme některých z nich. Musíme to se státem domluvit,“ vysvětlil Kotilínek.

Přesto se na louce už intenzivně pracuje. Starosta si ale dobře uvědomuje, že toto řešení není na dlouho. „Až přijdou deštivější dny, bude problém. A to nemluvím o zimě. Provizorní cestu ze štěrku budeme jen těžko zbavovat napadaného sněhu,“ řekl s tím, že její vybudování chce město zvládnout v rozumném čase. „Bude to ovšem znamenat navozit na místo spoustu materiálu,“ upozornil starosta.

Radnice proto hledá i další alternativy. „Řešíme proto provizorní přemostění řeky Svatavy tak, abychom k domům mohli vybudovat sice dočasnou, ale pohodlnější komunikaci,“ doplnil starosta Kraslic.

Se Správou železnic, které patří svah nad železniční tratí do Německa, chce vedení města intenzivně jednat. „Komunikace nad ní patří městu, tu jsme schopni řešit sami. Ale otázky jak, kdy a za kolik, jsou zatím stále otevřené,“ naznačil starosta.

Cenu samotné sanace svahu odhaduje Roman Kotilínek na 10 až 15 milionů korun. Kolik bude stát provizorní komunikace, která povede k odříznutým kraslickým domům, si zatím netroufá odhadovat. „Možná kolem sta tisíc, ale přesnější kalkulaci zatím říct nedokážu,“ doplnil starosta Kotilínek.

Na železniční trať z Kraslic do německého Klingenthalu by se vlaky měly vrátit už v tomto týdnu. Správa železnic zajistí spodní část svahu tak, aby neohrožovala provoz.