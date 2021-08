Do rezervace mířili turisté kvůli seriálu Rapl, teď už je láká příroda

„Řekl bych, že Rapl už je za zenitem. Už sem jezdí davy nejen kvůli dolu, ale hlavně kvůli unikátní přírodě, jejíž jedinečnost odborníci srovnávají s Kanadou, Švédskem či Novým Zélandem. Když si vzpomenu na období 70. let, tak sem v období prázdninových víkendů přijely tři čtyři rodiny. Dnes sem o jednom letním víkendu zavítá i téměř pět tisíc návštěvníků,“ říká Rudolf Kovařík, dobrovolný strážce rezervace a člen občanského sdružení Rosnatka, které má za cíl ochranu krušnohorské přírody a rovněž podporuje činnost Horské služby Krušné hory v této oblasti.



Kovařík doporučuje těm, kteří chtějí zažít unikátní rezervaci na vlastní kůži, oblast projít pěšky nebo projet na kole. Vhodné je též zastavit se na některém z odpočinkových míst u komunikací a kochat se okolím či výhledem. Z některých jsou vidět i jezírka, kterým se zde říká podobně jako v Tatrách oka, o průměru pět až patnáct metrů. Jsou domovem vzácných masožravých rostlin.

„Ten, kdo pojede autem, toho moc neuvidí. Ale v žádném případě bych nikomu nedoporučoval vydat se na vlastní pěst mimo vyznačené stezky po kosodřevině, která je ústředním porostem oblasti. Je tu řada hlubokých močálů a navíc na řadě míst chybí signál mobilních operátorů, takže si člověk v případě nouze ani nezavolá o pomoc. Pokud by někdo hledal dobrodružství, mohlo by se stát, že tam i zůstane,“ varoval Kovařík s tím, že ukázněný návštěvník o většinu z toho, co kraj nabízí, nepřijde.

„Pokud půjde po oficiálních cestách, kterých je tu asi 15 kilometrů, posedí na paloučku u cesty či na odpočívadle, uvidí i místa, kam se nesmí vstupovat a která jsou ohraničená červenými pruhy. A troufám si tvrdit, že nebude o nic ochuzen. Pokud se bude chovat tiše, uslyší ptáky a možná uvidí i zvířata, prohlédne si vzácné rostliny, mechy, lišejníky či horskou protěž,“ nabádá Kovařík.

Rovněž je podle něj nebezpečné v rozsáhlých rašeliništích, která jsou z větší části pro techniku nepřístupná, hazardovat s ohněm. Výletníkům, které na svých obchůzkách potká, poradí, nasměruje je a nabídne i odborný výklad o zdejší lokalitě.

„Vlna Rapla, kdy lidi zajímaly jen filmařské lokace, je, myslím, už pryč. Teď se tu objevují lidé z nejrůznějších koutů republiky, kteří nemíří jen ke zchátralé továrně, k cínovému dolu, ale třeba na Jelení, Ryžovnu, Nancy. A jsou nadšeni z těch zapomenutých lokalit, kde je vidět velká část nedotčené přírody. Zastaví se, posadí na trávu v západní části Rolavy, která je překrásná a kam ani automobily nesmějí, a užívají si klid,“ dodává Kovařík.