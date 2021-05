Hráz karlovarského koupaliště Rolava prosakuje, je nutné ji rychle opravit

„Městu dává vodoprávní povolení možnost napouštět koupaliště čtyřikrát ročně,“ uvedl Jan Svejkovský, mluvčí státního podniku Povodí Ohře.

Ten sám ovšem s celou problematikou Rolavy nemá mnoho společného. „Prakticky pouze technicky spolupracujeme při napouštění. Zahradíme jez na Rolavě, vzedmutá hladina pak napájí samotné koupaliště,“ vysvětlil mluvčí Povodí Ohře.



Podle náměstka karlovarské primátorky Josefa Kopfsteina jdou potřeby města v případě doplňování vody do koupaliště vysoce nad rámec vodoprávního povolení. „Vodu musíme dopouštět i dvanáctkrát ročně,“ potvrdil náměstek.

I když průsaky v hrázi jsou hlavním důvodem tohoto stavu, podílí se na ztrátách podle Jana Svejkovského také výpar vody v letních měsících. „Ztráty jsou tedy velké, město proto potřebuje vodu doplňovat,“ doplnil mluvčí Povodí Ohře.

Aby se ztráty podařilo minimalizovat, chystá město už zmiňovanou opravu hráze. „V další fázi se budeme zabývat přelivovými hranami koupaliště, věcí k řešení je ovšem na Rolavě daleko víc,“ dodal Kopfstein.

Město areál přírodního koupaliště v posledních letech zvelebuje. Vyhledávané centrum odpočinku v Karlových Varech, které se v době filmového festivalu každoročně mění ve stanové městečko pro baťůžkáře, tak dostalo například nové gastro zázemí v podobě moderního občerstvení.

Další ze zvažovaných možností je vybudovat v areálu koupaliště amfiteátr. Ten by měl v budoucnu nahradit letní kino.

„Tyto úvahy jsou pokračováním studie z roku 2016, která naznačovala možnosti využití areálu Rolavy. Amfiteátr je pouze jednou z jeho částí,“ uvedl náměstek Kopfstein.



Podle jeho názoru loňské Kulturní léto prokázalo, že by o podobné zařízení v širším centru Karlových Varů zájem byl. Hudební produkce ovšem doprovázely stížnosti na hluk od majitelů bytů v okolní zástavbě. Navrhované řešení by právě tento problém řešilo. Hudební produkce by totiž směřovala do oken nedalekého podniku Realistic.