Starou dřevěnou chatu v rezervaci Soos nahradí nové návštěvnické centrum

Nové vstupní prostory nahradí letitou dřevěnou chatku, která slouží jako pokladna a zázemí pro zaměstnance. Vznikají zde badatelny s prostory pro vědce, altánek, jež bude fungovat jako přírodní učebna, a nové moderní sociální zázemí včetně čističky odpadních vod. To stávající už náporu návštěvníků nestačí.

Na projekt za přibližně 15 milionů korun získali Františkolázeňští přeshraniční dotaci z českoněmeckého projektu Brána do hlubin Země, v jehož rámci se pracuje na zpřístupnění historických štol pod Komorní hůrkou a plánuje se otevření bývalého železnorudného dolu v německém Fichtelbergu.

„V současnosti už budovy stojí, pracuje se na úpravách okolí. Přes zimu vyřešíme u nových objektů vybavení nábytkem a dalším zařízením a na jaře nás čeká slavnostní otevření nových prostor. Původní pokladnu, která stále ještě funguje, budeme odstraňovat až úplně nakonec,“ přiblížil harmonogram dalších prací františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

O tom, jaké využití bude mít budova u parkoviště, kde jsou i původní toalety, se zatím jedná.



„Výstava prehistorie zde zatím zůstává, ale chceme ji nahradit něčím novým. Záměrem je vytvořit zážitkový prostor včetně 3D kina. Uvažuje se o tom, že by zde mohla vzniknout například expozice vody, lidé by mohli na vlastní kůži pocítit, jak vypadá zemětřesení. Jestli se nám to povede, to je především otázka peněz,“ dodal starosta Kuchař.

Rezervace Soos, s návštěvností kolem 60 tisíc lidí ročně, tvoří jedno z hlavních turistických lákadel nedalekého lázeňského města. Výstavba nového návštěvnického centra nabídne šanci i školám a institucím. Mladí lidé by zde měli získávat základní znalosti o přírodě a její ochraně.

Město přitom bude spolupracovat s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která se na vzdělávacích akcích v rezervaci bude podílet