Antigenní testy? Známe lepší způsob, jak chránit rizikové, říká šéf laboratoří

Odborník v oborech mikrobiologie a biochemie právě převzal medaili za zásluhy o bezpečnost. Vedení Karlovarského kraje Davida Hepnara a jeho tým ocenilo za úsilí a obětavost v době epidemie covidu-19.

V regionální síti laboratoří Lab In, do které patří i karlovarský Sang Lab, od jara vyhodnotili tisíce PCR testů. Teď k nim navíc přibylo také antigenní testování. Už během prvního dne byla odběrová místa ve všech třech laboratořích Lab In v kraji beznadějně zahlcena. Volné testovací kapacity budou až po Vánocích.