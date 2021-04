Obchodní centrum, nebo dvě výrobní haly? Hádky o pozemek rozdělily Toužim

Před pár lety si město naplánovalo na severním okraji Toužimi na Karlovarsku průmyslovou zónu a část její plochy získalo do vlastnictví. Chtělo tak přilákat investory, ale dlouho se nic nedělo a pozemky ležely ladem. To se změnilo až na začátku tohoto roku, kdy se objevily projekty hned dva.

První zájemce plánoval na pozemku vybudovat maloobchodní nákupní centrum, konkurenční záměr dvou investorů výrobní haly. Město, ve kterém žije na tři a půl tisíce obyvatel, se rozdělilo.

Lidé dokonce hlasovali i v online anketě, které se zúčastnil zhruba každý třetí obyvatel Toužimi. V ní téměř 90 procent hlasů získal projekt obchodního centra. Přesto nakonec zastupitelé zvedli ruku pro výstavbu výrobních hal.



Nevyhrál nikdo

Nejpozději do tří let tak budou v průmyslové zóně stát dvě výrobní haly firem Anota Plus a Carry Goods. „Jako občan Toužimi to cítím stejně rozporuplně jako ostatní,“ svěřil se po hlasování jednatel firmy Anota Plus Antonín Hondlík s tím, že tento spor vítěze mít ani nemůže. Město potřebuje podle něj zábavu stejně jako práci pro lidi.

Častý argument, že obchodní centrum by alespoň zaměstnalo několik žen, pro které teď v Toužimi práce není, však vyvrací: „Vyrábíme mimo jiné dřevěné prvky pro výrobu nábytku a právě na různé dobrušování a čištění jsou ženy mnohem lepší než muži. Já je v novém provozu jen uvítám.“

Firma se sídlem v nedaleké Útvině aktuálně zaměstnává jedenáct mužů a dvě ženy a je na hraně svých provozních kapacit. S novou výrobní halou v Toužimi bude schopná nabídnout práci minimálně pěti dalším lidem, z toho dvěma ženám.

Podobně je na tom i další útvinská firma Carry Goods. Ta vyrábí interiérové díly do letadel a do aut a v nové hale bude schopna navýšit počet svých zaměstnanců ze stávajících osmadvaceti o dalších 15 až 20.

„Už vyhledáváme vhodné dodavatele stavby a náš firemní projektant začíná na plánu pracovat,“ potvrdil výkonný ředitel Lukáš Prášil.

Když podle něj půjde všechno tak, jak má, stavět se začne v říjnu příštího roku. „Obrovskou výhodou je, že budeme obě haly s firmou Anota Plus stavět současně, uleví se tak i lidem ve městě kvůli provozu kolem stavby,“ dodal Prášil s tím, že v současné době firma zaměstnává šest žen a další hodlá po rozšíření provozu přijmout.

Není práce ani obchody

Anna Badinková žije v Toužimi celý život a rozhodnutí zastupitelů kritizuje: „Kvůli práci odešel z domova můj syn a odstěhovala se i dcera, v Toužimi zkrátka práce není a já nevěřím, že se to zlepší. Teď si tu navíc nebudou moct ženské ani pořádně kde nakoupit. Penny Market a místní Jednota fakt nestačí.“

Místní rodák Petr Šnobl se svým projektem obchodního centra totiž právě ženy nadchl mnohem víc. Budova do písmene L měla vedle prodejny potravin nabízet obchodní jednotky pro další maloobchodní řetězce. Proto pro něj hlasoval i starosta města Alexandr Žák.

„Pan Šnobl je místní a měl chuť tu něco realizovat. Obávám se, že dalšího developera či investora, který by tu měl zájem něco vybudovat, hned tak neseženeme. Rozšíření sortimentu zboží se tedy hned tak lidé nedočkají a to mě mrzí,“ uvedl starosta.

Toužimský zastupitel Jiří Schierl zvedl ruku pro výrobní haly. Vyslyšel podle svých slov obavy místních drobných prodejců. „Právě pro toužimské obchodníky a živnostníky, kteří se nyní potýkají s drtivými dopady koronavirové pandemie a bojují o přežití, by další konkurence byla již smrtící,“ vysvětlil Schierl s tím, že relativně živé centrum města by se tak změnilo v mrtvou zónu bez obchodů a služeb.

Podle Petra Šnobla je ale otázkou, co bude za deset až dvacet let: „Stávající obchody a služby už místním stačit nebudou, můj projekt byl navíc připraven a mohl jsem okamžitě začít s jeho realizací. Teď už se ale nedá dělat nic a já tu končím,“ dodal bezprostředně po hlasování.