Pomoc už sbírá v kraji hned několik měst, shání hlavně věci pro děti

Aktuálně nejvíce banka potřebuje potraviny pro děti. Dárci by proto měli nosit hlavně ovocné přesnídávky, dětské kaše, příkrmy, kojeneckou vodu, sirupy, polévky pro děti, ne kořeněné, piškoty, sušenky, džusíky a mlíčka pro děti.

„Dále jsou zapotřebí pleny, vlhčené ubrousky, dětská mýdla, šampony, pudry, olejíčky, hygienické vložky a základní drogerii,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel potravinové banky Karlovarského kraje. Z darovaných věcí podle něj bude banka připravovat balíčky pomoci.

Potravinová banka je schopná zajistit svoz darovaných potravin a drogerie, případně přijmout větší množství od producentů.

Základní potraviny zatím banka má. „Pokud by však měl příliv uprchlíků z Ukrajiny pokračovat, musíme se dozásobit,“ uvedl Milan Hloušek.

Kam vozit pomoc v Karlovarském kraji

Kdo by se chtěl zapojit, může darované jídlo nebo drogerii přivézt do skladu potravinové banky v Sokolově na adrese K. H. Borovského 1783 (výměníková stanice nad prodejnou Lidl). Příjem je od pondělí do pátku od 10 do 15 hodin.

V Ostrově mohou lidé nosit dary do charitního šatníku Oblastní charity Ostrov na adrese Lidická 1036 v pondělí, ve středu a v pátek od 15 do 17 hodin.

Dalším sběrným místem je Dobročinný obchod Armády spásy v Chodově v Revoluční ulici 1193. Tady pomoc přijímají každý všední den od 11 do 17 hodin.

Dary je možné nosit také do Centra sociálních služeb Armády spásy v Karlových Varech v Nákladní ulici 205. Zde funguje stálá služba. Vhodné je, aby krabice s dary byly popsány slovem UKRAJINA. Je to kvůli dalšímu třídění.