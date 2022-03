Uprchlíků přibývá, potravinová banka Karlovarského kraje doplňuje regály

„Základní potraviny zatím máme. Pokud by však měl příliv uprchlíků z Ukrajiny pokračovat, musíme se dozásobit,“ uvedl ředitel krajské potravinové banky Milan Hloušek s tím, že vedle nejaktuálnějších potřeb uprchlíků řeší banka také požadavky „stálých zákazníků“. Podle ředitele veškerá vybraná potravinová pomoc zůstane v regionu.

Organizace, která zajišťuje základní potřeby lidí v nouzi, je součástí Federace potravinových bank České republiky. Ta koordinuje práci v jednotlivých krajích.

„Máme centrální zásoby, takže kdyby se objevily problémy, můžeme sáhnout do nich, případně využít pomoci ze sousedních krajů,“ naznačil Milan Hloušek.

Obrovskou odezvu zaznamenal také karlovarský právník Ronald Němec, který v aplikaci WhatsApp vytvořil skupinu Pomoc Ukrajině v KV.

„Je úžasné, jak se my lidé z Karlovarského kraje dokážeme semknout,“ řekl s poukazem na to, že ač se skupina etabluje jako karlovarská, zájem o pomoc projevují lidé ze všech koutů kraje.

Skupinu Ronald Němec založil v sobotu. „Nečekal jsem až takový zájem,“ připustil. Za pár hodin existence skupiny se ozvaly desítky lidí s nabídkami konkrétní pomoci. Od ubytování přes možnost zajistit dopravu do Čech.

„Na popud skupiny už na ukrajinské hranice vyrazilo několik aut, která přivezou lidi prchající před válkou,“ řekl Němec.

Nabídek pomoci je tolik, že je iniciátor vzniku skupiny nestíhá sám vyřizovat. „Vytvářím databázi, kterou pak předám představitelům města a kraje,“ dodal Ronald Němec.

Kraj připravuje asistenční centrum

Jak pro ČTK uvedl hejtman Petr Kulhánek, připravuje Karlovarský kraj na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny asistenční centrum. Zázemí by mohlo najít v karlovarské KV Areně, jeho chod by měli zajišťovat hasiči.

„Celý víkend jsme připravovali v rámci našeho krizového štábu opatření, která vedou jednak ke zmapování dostupné ubytovací kapacity, jednak koordinaci v humanitární pomoci a také ke zřízení krajského asistenčního centra, které by mělo být vstupním uzlem do regionu. Když přijedou uprchlíci, tak tam budou odbaveni po všech stránkách, co se týče všech registrací, povolení či zdravotního pojištění,“ řekl Kulhánek.

Karlovy Vary dají kraji podle mluvčí magistrátu Heleny Kyselé k dispozici prostory, kde doposud funguje očkovací centrum, jehož činnost skončila v pondělí v 18 hodin.

„Jsme v intenzivním jednání zejména se zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a řešíme detaily rozmístění potřebné infrastruktury a vybavení v areálu naší multifunkční arény. Předpokladem je, že centrum bude fungovat jako kontaktní a asistenční místo pro uprchlické rodiny z Ukrajiny, které dorazí do Karlových Varů,“ upřesňuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová. Také jednala o možnosti vyčlenit pro uprchlíky ubytovací kapacity v hotelu Thermal.