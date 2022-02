Pro uprchlíky už shánějí lékaře i práci. Cheb řeší první praktické problémy

„Obrátila se na mne rodina, která přijela před dvěma dny z Ukrajiny k příbuzným i s malými dětmi, že pro jedno z dětí potřebuje neodkladně lékařskou péči. Mělo zažívací problémy, průjem. Věděl jsem, že taková situace jistě nastane. Domluvil jsem se proto s ukrajinskou lékařkou chebské nemocnice, že uprchlíky, kteří budou potřebovat v této oblasti pomoc, bude mít na starosti, protože se s nimi domluví,“ uvedl zástupce chebského starosty Jiří Černý.

Jak uvedl, volal také řediteli chebské nemocnice.

„Ten mne ujistil, že pokud vyhledají pomoc v nemocnici, budou ošetřeni. Uvedl rovněž, že v pondělí bude zaměstnance instruovat, jak mají v takových případech postupovat,“ uvedl zástupce chebského starosty Jiří Černý, který si vzal za své pomoc lidem přijíždějícím z Ukrajiny organizovat.

Rodinu i s dítětem hned naložil do vozu a k lékaři je osobně odvezl a doprovodil.

„V dané chvíli to bylo jednodušší, než rychle někoho shánět. Navíc se domluvím rusky, tak jsem rovnou i mohl překládat,“ doplnil s tím, že tito lidé v současnosti mají status uprchlíků a je na ně třeba takto nahlížet.

I tři dny na útěku

Kromě toho radnice řeší i materiální pomoc, tedy oblečení, hračky pro děti a vůbec vše, co uprchlíci nezbytně potřebují.

„Vezmu je do skladu, kde si budou moci vybrat, co budou potřebovat. Rovněž projednáme na radnici další postup a oslovíme všechny sportovní kluby, kroužky a zájmové organizace, zda by bylo možné Ukrajincům po několika dnech aklimatizace nabídnout nějaké aktivity či sport. Jde o to, aby hlavně děti měly zábavu a činnost ve volném čase, aby zapomněly na to, že jsou tady, že jejich příbuzní jsou na Ukrajině a třeba bojují,“ vysvětlil Černý.

Ten chce rovněž oslovit některého rusky či ukrajinsky mluvícího obyvatele města, nejlépe učitele, který by mohl v případě zájmu Ukrajincům zprostředkovat „rychlokurz“ češtiny.

„Mohl by se s nimi jednou či dvakrát v týdnu sejít a těm, kteří se budou chtít učit česky, s tím trochu pomoci,“ nastínil.

Plánuje také oslovit místní obchody a supermarkety, zda by bylo možné nově příchozí zaměstnat alespoň na několik hodin denně, třeba při doplňování zboží do regálů.

„Jde o to, aby ti lidé měli nějakou činnost, aby nemysleli na to, co prožili a prožívají. S pocuchanou psychikou by právě práce mohla významně pomoci,“ vysvětlil.

Řeší se také telefonování

Radnice rovněž řeší i problém s telefony.

„Vzhledem k tomu, že utečenci volají přes zahraničního operátora, jsou ceny hovorů velmi drahé. Proto jsme se domluvili a na platformě WhatsApp zřídíme skupinu, přes kterou bychom jim mohli sdělovat základní informace. Výhodou by bylo, že by zprávy šly z jednoho zdroje,“ upřesnil Černý.

Podle jeho slov do pondělního rána našla v městské ubytovně Modrý věžák azyl přibližně desítka matek s dětmi. A další stále přijíždějí.

„V první řadě si musí odpočinout po tak dlouhé cestě, někteří byli na útěku i tři dny. Během týdne budeme řešit vše, co budou potřebovat. Rovněž chci poděkovat starostovi Františkových Lázní Janu Kuchařovi za nabídnutou pomoc s ubytováním. Tady by měli mít k dispozici přibližně stovku lůžek v některém z lázeňských zařízení. Vše společně koordinujeme,“ uvedl Černý s tím, že s přípravou pomoci začaly už i místní neziskovky, jako je například Nádech či Komunitní centrum Chebsko.

To už na svých facebookových stránkách vyhlásilo sbírku základních potravin, hygienických potřeb a oblečení.