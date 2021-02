Češi vyjíždějí za hranice, Německo od neděle pustí jen určité pendlery

„Nezlobte se, nemám moc času, obvolávám všechny naše klienty. Vyzýváme je, aby ještě dnes překročili hranice. Agentura jim zajistí ubytování, postará se o ně. Budou mít práci a firmy zaměstnance. Pokud k uzavření hranic nakonec nedojde, budou v pondělí pokračovat normálně domů,“ popsala s tím, že nabídku nevyužívají všichni klientu agentury.

„Je samozřejmé, že když to je takto nutné řešit ze dne na den, nebo ještě lépe z hodiny na hodinu, většinou se odhodlají ti mladší. Ti nemají problém. Naopak lidé ve středním věku, kteří mají třeba starší rodiče, o které se musí starat, tak ti většinou zůstávají doma,“ uvedla personalistka.



Podle jejích slov lidé, kteří nyní odjíždějí za hranice, většinou míří do výrobní sféry. „Ale jaký konkrétně je to průmysl, zda kovo nebo dřevovýroba, to vám neřeknu,“ doplnila a Viktor Brynda z téže agentury její slova potvrzuje.



Vzhledem k tomu, že Češi jsou v německém příhraničí potřeba jako sůl, nabídli svým zaměstnancům ubytování rovnou i někteří zaměstnavatelé. „Volal mi šéf, abych přijel, že mi na tu chvíli najde bydlení. Mohl bych tak kritickou situaci přečkat přímo v Německu. Nechtěl jsem, ale mám hypotéku na dům a splácet musím. Všichni věříme, že to nebude na dlouho,“ svěřil se muž, který na benzinové pumpě těsně před hraničním přechodem v Pomezí nad Ohří tankoval. Pracuje prý v pekárně.

Doprava je na tomto přechodu zatím plynulá. Jak řekli policisté, kteří přímo na přechodu hranice kraje, do Německa teď nejčastěji míří pendleři, kteří se kousek za hranicemi nechávají otestovat na koronavirus a hned se zase vracejí. Na českých hranicích se přitom čeká jen několik minut, německé jsou zatím průjezdné bez omezení.

„Zítra jedu do práce, tak se nebudu muset s testem zdržovat,“ vysvětluje hlídce žena, která vyjela za hranice v sobotu odpoledne. Na otázku, zda se do práce bez problémů dostane, odpovídá, že určitě. „Pracuji v domě s pečovatelskou službou,“ dodává na vysvětlenou.

Do Německa totiž budou moci z českých pendlerů dojíždět jen zdravotníci. Sasko už v pátek uvedlo, že vedle těchto profesí umožní vstup i pracovníkům v zemědělství. Bavorsko dosud žádné výjimky neurčilo. Důvodem opatření je to, že Německo s účinností od neděle bude Českou republiku považovat za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací.

Okresy Cheb a Sokolov jsou nyní uzavřené a lidé sem vjíždět smějí jen za určitých podmínek a stejná pravidla platí i na cesty ven z těchto okresů. Zatím policisté vraceli stovky řidičů.

Karlovarská policejní mluvčí Kateřina Krejčí potvrdila, že lidé prováděné kontroly respektují. „Prozatím jsme nemuseli řešit žádné vážné problémy. Na hraničním přechodu Hranice na Ašsku jsme zaznamenali několik řidičů ze Spolkové republiky Německo, kteří jsou zvyklí si přes hraniční přechod zkracovat cestu a pokračovat v jízdě zpět na jejich území. Opatření v Karlovarském kraji jsme jim vysvětlili a vrátili je zpět,“ dodala mluvčí.