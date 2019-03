Večery při svíčkách i noci s netopýry. Památky zahajují sezonu

Přednášky, jarmarky, večerní návštěvy při svíčkách nebo noci strávené ve společnosti netopýrů. Doplňkové programy, které správci státních památek v kraji přichystali nad rámec obvyklých prohlídek, budou bohaté.

Navíc se začíná s rekonstrukcemi, které by po dokončení měly nabídku hradů a zámků ještě rozšířit. Návštěvníci se však musí připravit na to, že vstupné letos podraží. V průměru si lidé při návštěvě státní památky připlatí 17 korun.

„Vstupné zdraží celorepublikově. Důvodem je, že se zvyšují náklady. Strmě rostou částky za energie, platy či doplňkové služby,“ vysvětlil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Praze Dušan Michelfeit. Upřesnil, že zatímco na Bečově a ve Valči vzroste vstupné o desetikorunu, návštěvník na Kynžvartu si připlatí třikrát tolik.

Státní zámek Kynžvart letos poprvé odtajní ojedinělé daguerrotypie, z nichž ta nejvzácnější se nedávno stala památkou UNESCO. Lidé si za přísných podmínek budou moci prohlédnout další unikáty ze sbírky prvních fotografií, jejíž část se na Kynžvartu zachovala. Do dvou let by na zámku mohla vzniknout zbrusu nová expozice zaměřená právě na daguerrotypii.

Zámek také nabídne pohled na slavnostně prostřenou tabuli, které vévodí pozlacené nástolníky, jež jsou v rámci Evropy jedinečnou stolní soupravou (podrobněji v článku Hradozámecká noc na Kynžvartu ukázala vojenské manévry i stolování aristokracie).

„Návštěvníci zde uvidí nejvyšší úroveň stolničení. Podobné tabule představující božskou hostinu se objevovaly jen v sídlech králů a císařů. Najdeme je například ve Vídni nebo Versailles,“ uvedl kastelán kynžvartského zámku Ondřej Cink s tím, že památka také v letošním roce usiluje o prestižní označení Evropské dědictví.

Zámek Bečov, který patří k nejnavštěvovanějším v kraji, sází i letos na tradiční magnet, relikviář sv. Maura. Právě pro tento ojedinělý skvost se už v tomto roce začnou upravovat Pluhovské domy, kde by měla být do konce příštího roku vytvořena nová interaktivní expozice relikviáře spolu s multifunkčním sálem, učebnami a zázemím pro návštěvníky. Předpokládané náklady dosáhnou 85 milionů korun.

„Stavební sezona zasáhne citelně do dosavadního dění v historickém areálu. Správa hradu a zámku však má připravena opatření, aby běžný provoz a chod památky nebyl omezen,“ ujistil ředitel Michelfeit.

Pozadu nezůstávají ani ve Valči, kde se v nadcházející turistické sezoně uskuteční série přírodovědných přednášek a exkurzí s názvem Valeč – brána Doupova.

„V bezprostředním okolí Valče byla nalezena první vědecky zkoumaná fosílie savce na světě. Takzvaného Hlodavce z Valče, který je jedním z největších paleontologických unikátů v Evropě, naši předkové považovali za důkaz biblické potopy světa,“ řekl kastelán valečského zámku Tomáš Petr.

Zámek také chystá obnovu původního skleníku, a to včetně zahradnictví, přístupových cest a zeleně a pokouší se získat zpět sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna, které v minulosti zdobily zahradu a zámecké terasy.

Státní památky v kraji se také připojí k celostátním akcím, jako je Mezinárodní den památek, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Hradozámecká noc nebo Dny evropského dědictví.

