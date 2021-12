Do KV Areny se vrací očkovací centrum, to ve Varyádě už přestává stačit

Stávající očkovací místo v obchodním centru Varyáda zůstane i nadále v provozu.

„Cílem je pokrýt zájem o očkování v kraji. Proto jsme hledali vhodné místo pro zřízení dalších kapacit. V zázemí KV Areny získáme velký prostor až pro čtyři očkovací boxy a nabídneme tak veřejnosti další termíny na očkování. Spolu s očkovacím centrem ve Varyádě můžeme naočkovat až dva tisíce osob denně,“ uvedla krajská koordinátorka očkování a lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice Dagmar Uhlíková.

Kraj, který je zřizovatelem nemocnice, podle hejtmana Petra Kulhánka prověřoval veškeré možnosti navýšení kapacity očkování. Ve hře byla i možnost umístit centrum do depozitáře krajské knihovny. „Jako nejvýhodnější se nakonec ukázalo znovuzprovoznění velkokapacitního očkovacího centra v prostoru KV Areny,“ uvedl hejtman.

Vedení sportovní haly dalo lékařům k dispozici vestibul v takzvaném mezipatře. Bezbariérové očkovací centrum tak bude přístupné vstupem V3 ve směru od Západní ulice.

„Musíme zřídit parkovací stání pro návštěvníky centra a otočit jednosměrnou dopravu v této části tak, aby byl zajištěn bezproblémový přístup,“ uvedl jednatel KV Areny Roman Rokůsek. Ke vchodu do očkovacího centra se tak bude najíždět od kruhové křižovatky u čerpací stanice.

Město jako vlastník KV Areny nebude po krajské nemocnici požadovat nájemné. Očkovací centrum zde tak podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka bude fungovat jen za úhradu nákladů. „Město podporuje očkování, abychom konečně s covidem zatočili,“ řekl náměstek.

Do arény se přesune očkování dětí

Do KV Areny se přesune z Varyády očkování dětí ve věku 12 až 15 let a očkování pro samoplátce. Pro obě tyto skupiny se navýší počet možných termínů v rezervačním systému. V provozu bude ve stejném čase jako Očkovací centrum Varyáda, a to od pondělí do pátku v čase od 12 do 18 hodin, o víkendech pak v čase 9 až 13 hodin. Provoz obou center bude podle informací z krajské nemocnice zajištěn i mezi vánočními svátky.

Vzhledem k aktuální situaci kraj mění provoz i v jiných očkovacích centrech v Chodově, Chebu a Sokolově.

„Očkovací místo v Chodově nabídne ve dnech 6. a 8. 12. očkování jednodávkovou vakcínou Janssen bez registrace a dále očkování bez registrace pro zájemce o posilující dávku vakcínou Moderna. Očkovací místo v Chebu od 6. prosince rozšiřuje provozní dobu, fungovat bude pondělí až pátek od 12 do 17 hodin. Přijímá výhradně registrované zájemce o očkování. Sokolov pak od 1. prosince přijímá výhradně registrované zájemce,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Více informací o jednotlivých očkovacích místech v kraji najdou zájemci na krajském webu.