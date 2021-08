Pro nás jste i se stříbrnou medailí zlatá, vítali Vondroušovou v Sokolově

„Pro nás jste i se stříbrnou medailí zlatá,“ řekla úspěšné české sportovkyni starostka města Renata Oulehlová. Ta Markétě Vondroušové rovněž předala plaketu města i plyšového sokola, symbol Sokolova.

Místní rodačka před odletem na olympiádu čelila kritice ze strany sportovní veřejnosti. „Docela mě to semlelo. Přemýšlela jsem, jestli vůbec jet, ale pak jsem si řekla, že se s tím poperu. A myslím, že jsem udělala dobře,“ svěřila se dvaadvacetiletá tenistka.

Stříbrná medaile je podle ní krásnou odpovědí všem kritikům. „Jsem pyšná na to, jak jsem hrála,“ řekla.



V Tokiu jí hodně chyběla rodina i fanoušci. „S rodinou jsem byla stále v kontaktu. Byli nadšení, všichni mé zápasy sledovali a psali mi. Je škoda, že tam nemohli být se mnou,“ přiblížila okolnosti olympijského turnaje Vondroušová.

Co se fanoušků týká, mohla se spolehnout alespoň na podporu ostatních českých sportovců. „Český kotel se na turnaji vytvořil. Fandili mi, čekali na mě do půl třetí do rána, kdy jsem se vrátila z finálového zápasu. Atmosféra v naší výpravě byla skvělá,“ prozradila.

Markéta Vondroušová začínala s tenisem v Sokolově ve čtyřech letech. Teď se do svého rodného města dostane jen zřídka, s medailí se ale babičkám pochlubila. Na delší odpočinek po náročném olympijském vystoupení jí ale moc času nezbylo. Už ve čtvrtek odlétá na turnaj do Ameriky.

„Ale na to jsme my tenisté zvyklí,“ dodala sportovkyně, kterou následně doslova obsypali její malí následovníci se žádostí o autogram či společnou fotografii.