Obliba Mariánských Lázní stoupá. Míří do nich i více Australanů

Ředitelka mariánskolázeňského infocentra Barbora Tintěrová se drží statistických údajů. Ty hovoří jasně. Počet hostů se od roku 2000 do roku 2018 zvýšil o 111 procent. To představuje průměrný roční nárůst přibližně šest procent.

„V roce 2018 přijelo do Mariánských Lázní téměř 286 tisíc hostů, kteří zde zůstali průměrně pět nocí. Zahraniční turisté tvoří 69 procent všech návštěvníků, kteří do lázní přijedou. Zároveň přetrvává trend vzrůstajícího počtu českých návštěvníků,“ upřesnila Tintěrová s tím, že loni sice přijelo o čtyři procenta méně zahraničních hostů, nicméně těch z tuzemska bylo o tři procenta více.

A ačkoli jsou nejvýznamnějšími trhy z hlediska počtu přenocování stále Německo, Rusko, Rakousko, Ukrajina a Izrael, od roku 2012 do roku 2018 významně přibyli návštěvníci z celé Evropy. Zejména ze Slovenska, Polska, Nizozemska, Francie, ale také Itálie, Španělska, Švýcarska, Spojeného království, či dokonce z Maďarska.

Z mimoevropských pak významně vzrostl zájem o pobyt v Mariánských Lázních mezi obyvateli USA, Kanady nebo Austrálie.

Plánují navýšit počet lůžek

Podle marketingové ředitelky společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně Patricie Irlvekové přibývá hostů z netradičních zemí, stoupají ale i počty české klientely. Společnost proto plánuje navýšit počet lůžek ve městě. Každoročně projde jejími lázeňskými hotely ve městě zhruba 40 tisíc hostů.

„Ročně pak evidujeme asi 350 tisíc nocí, které zde tito lidé stráví. Složení hostů se liší podle kategorie hotelu. Je možné říci, že v pětihvězdičkovém hotelu tvoří převážnou část klientely rusky mluvící hosté, v ostatních hotelech mluví přibližně třetina rusky, další třetina německy a zbytek tvoří domácí klientela,“ upřesnila Irlveková.

Podle jejích slov se v lázních nově objevují návštěvníci z netradičních oblastí, jako je například Ázerbájdžán, Kazachstán nebo Uzbekistán. Pro tyto klienty je ale důležitá dopravní dostupnost a tedy přímé lety do destinací. Zvyšuje se i počet českých samoplátců.

„V našich zařízeních vidíme stoupající trend k preventivním pobytům. Český klient pojišťovny nemá nárok na lázně každoročně, jsou tam samozřejmě omezení a limitující podmínky. Ale když člověk vidí léčebný efekt, který lázně mají, tak si příští rok léčebný pobyt zaplatí. Možná ne na obvyklé čtyři týdny, ale přijede alespoň na čtrnáct dnů. A právě to nám počty českých klientů zvyšuje,“ uvedla Irlveková.

Otevře hotel Svoboda

Společnost zároveň se začátkem letošní lázeňské sezony, která v Mariánských Lázních startuje 10. až 12. května, otevře k celoročnímu provozu zrekonstruovaný hotel Svoboda. Ten ve městě nabídne dalších 130 pokojů.

„Celkově tak naše společnost bude mít k dispozici 920 pokojů,“ řekla Irlveková s tím, že hotel Svoboda, který nově tvoří i objekty sousedních hotelů Palladio a Margareta, je těsně spjatý s Miroslavem Horníčkem. Ten zde absolvoval celkem 38 pobytů, v hotelu napsal řadu svých děl a má tu i svůj pokoj číslo 308.

„Oslavili jsme zde i jeho nedožité 100. narozeniny. Předtím vždy pobýval v hotelu Kavkaz, ale jednou šel kolem hotelu Svoboda, a tak se mu zde zalíbilo, že tu už zůstal. Hotel Svoboda patřil ve své době k nejznámějším zařízením ve městě. My jsme jej až dosud provozovali pouze šest měsíců v roce, protože zde chyběl bazén a s ním i to správné wellness a spa zázemí. To se nyní asi po dvaceti letech změní. Kromě nově vybudovaného bazénu prošla rekonstrukcí i restaurace a kuchyně,“ dodala Irlveková.

Předseda mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu Radek Šnajdr míní, že pokud by město bylo společně s dalšími evropskými lázněmi zapsáno na seznam památek UNESCO, mělo by si zachovat orientaci na hosty, kteří ve městě stráví delší čas, a ne na jednodenní, nebo dokonce několikahodinové turisty.