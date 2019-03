Lázeňský trojúhelník se kvůli vstupu do UNESCO chystá na příliv turistů

„Chystáme putovní výstavy, které by se měly uskutečnit ve všech třech městech lázeňského trojúhelníku. Od května nebo června bychom rádi začali informovat nejen veřejnost, ale i podnikatelskou sféru,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle ní musejí být Karlovy Vary schopné obsloužit případný velký příliv turistů.

V centru pro ně musejí být například toalety, parkovací místa či svozová parkoviště. Ta by měla podle radnice vyrůst u vjezdů do města.

„Na tyto věci je třeba se připravit a je nutné, aby s tím podnikatelé počítali. Na velký počet lidí musejí být na druhou stranu připraveni i obyvatelé. Karlovy Vary si musejí říct, jaká skupina lidí je pro ně jako pro město cílovou skupinou,“ naznačila primátorka.

V ideálním případě by měli hosté ve městě zůstávat delší dobu a utrácet. Týkat by se to mělo například i Číňanů, což je dnes podle primátorky skupina lidí, která nejvíce cestuje.

Všimli si toho i v Českém Krumlově, kde oproti loňskému roku narostl počet asijských turistů, a to zejména z Číny či Korejské republiky.

Zatímco si někteří karlovarští radní stěžují, že město začalo s informováním obyvatel a s přípravou projektů souvisejících s UNESCO pozdě, starosta Františkových Lázních Jan Kuchař upozornil, že stačí investovat postupně během zhruba dvou až tří let (podrobněji v článku Františkovy Lázně se kvůli vstupu do UNESCO chystají na příliv turistů).

„Za prvé obava, že zápis (do UNESCO) bude mít stejný efekt jako v Českém Krumlově, je lichá. Už nyní jsme turistickými městy, takže není třeba se obávat, že by byl nárůst tak enormní, že bychom ho nezvládli. Za druhé se na to města připravují dlouhodobě, tedy by nemělo dojít ke kolapsu, a za třetí, kdyby došlo k zápisu v nejranějším termínu v červnu příštího roku, nenaroste nám od toho data počet turistů o sto procent,“ vyjmenoval Kuchař s tím, že potřebnou infrastrukturu by mělo mít město hotovou do roku 2022.

Františkovy Lázně pak podle něj bez problémů pojmou větší nápor jednodenních hostů. Města podle něj nyní řeší postup například ohledně podobných parkovacích systémů, Františkovy Lázně připravují dvě nové cyklostezky, parkování u rezervace Soos a parkovací domy.

Jan Kuchař řekl, tyto projekty mají snížit případné negativní dopady zápisu do UNESCO.

V Mariánských Lázních kvůli zápisu zřídili dokonce speciální komisi. „Je to poradní orgán města a má otázku UNESCO plně v gesci,“ uvedl starosta Martin Kalina.

Město podle něj v předstihu začalo s jarním úklidem. Za pár měsíců ho čeká návštěva hodnotitele, který dává dobrozdání UNESCO či třeba pracuje na doplnění management plánu, který je povinnou součástí dokumentace.