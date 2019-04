Lázně dostaly před vstupem do UNESCO manuál, řešit budou hlavně parkování

„Používali jsme anonymizovaná data z platebních karet za poslední tři roky za celou Českou republiku, ale i za jednotlivá města. To znamená, že vycházíme z reálných transakcí, nikoli z průzkumu. Dále jsme tato data doplnili o zbývající karty na trhu. Data odpovídají všem transakcím za všechna platební schémata,“ přiblížil Petr Zlámalík, analytik společnosti Mastercard.

Projekt je určený nejen pro vedení jednotlivých měst, ale také pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Řeší přitom pět hlavních oblastí západočeského trojúhelníku. Jsou jimi doprava a mobilita, služby a infrastruktura, bezpečnost, životní prostředí a komunikace.

Z analýzy vyplynulo, že se v lázeňském trojúhelníku podílejí zahraniční turisté více než z poloviny na celkové útratě platebními kartami u obchodníků. Pro Karlovy Vary jsou typičtí návštěvníci z Ruska, kteří přijíždějí v průběhu celého roku. Pro Mariánské Lázně jsou nejdůležitějšími turisty Němci, Britové, až poté Rusové.

Návštěvníky Františkových Lázní jsou zase výhradně Němci. Nejdůležitějšími měsíci pro Karlovy Vary jsou květen až září, Mariánské Lázně mají slabé měsíce prosinec, únor, březen a červen.

Františkovy Lázně mají nejnižší sezonnost ze všech tří měst. Turisté tam utrácejí téměř výhradně v hotelech a za lázeňské služby. Starostové měst lázeňského trojúhelníku se shodli na tom, že stojí o dlouhodobé návštěvníky, nikoli o ty jednodenní, jako je tomu třeba v Českém Krumlově. Ten si vybírají primárně asijští turisté.

Důležité je parkování, říká primátorka Karlových Varů

Podle primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové z analýzy nevyplynulo pro město nic zcela překvapivého.

„Myslím si, že důležitý základ je, aby měli lidé kde zaparkovat a odkud se odbavit. Ubytovací kapacity a veškeré související věci máme nastavené, produktově a kvalitou jsou Karlovy Vary stále ještě vysoko, ale je potřeba připravit se na věci, které město nechávalo na později. Je evidentní, že se na ně musíme zaměřit teď, aby byly vyřešené do dvou let,“ uvedla.

Zároveň zmínila, že parkování není potřebné jen pro hosty, ale také hlavně pro obyvatele Karlových Varů.

„Kdybychom dovolili, aby to fungovalo jako doposud, byl by to velký problém v centru. Parkování musíme vyřešit pro osobní auta i autobusy a podobně,“ doplnila.

Vedení radnice má podle ní vytipované čtyři lokality, kde by měla vzniknout záchytná parkoviště. Počítá například s místem u galerie umění či lokalitě Kome.

Mezi městy by mohly projíždět sdílené elektromobily

Vyřešit parkování chtějí i Františkovy Lázně. Starosta Jan Kuchař ale upozornil, že z analýzy vyplynuly i další strategické věci týkající se dopravy, do kterých se chtějí města pustit společně.

„To je třeba elektromobilita, je to bikesharing, carsharing, budeme se bavit společně i o nějaké hromadné dopravě, protože to je základ, abychom snížili přetlaky automobilů a tranzitů,“ řekl Jan Kuchař.

Vhodné podle něj budou i společné aplikace, ať už pro parkování, bezkontaktní platby a podobně. „Myslím, že není třeba paniky, nicméně je třeba konat. Pokud se zápis podaří, růst turismu bude dejme tomu strmý, ale je to o dvou třech letech,“ upozornil.

Na to podle něj musejí být připraveni podnikatelé prostřednictvím kvalitních služeb. Ty označil starosta za první impulz, aby se turisté do lázeňského trojúhelníku vraceli.

Parkování zmínil coby palčivý problém Mariánských Lázní také starosta Martin Kalina. Město si nyní pod sebe opět převzalo centrální parkoviště, které se má stát záchytným bodem pro autobusy, a chystá i další kroky.

„V analýze mě zaujala hlavně mobilita a myšlenka carsharingu. Dokázal bych si představit flotilu 15 až 20 elektromobilů, které by mohly projíždět mezi našimi městy už jen proto, že se nám po pěti měsících konečně podařilo ve spolupráci s ČEZ otevřít v Mariánských Lázních nabíječky. Musím říct, že to není jen okrasa. Jsem překvapen, kolik lidí, nejen turistů, se u nich zastavuje a nabíjejí,“ zmínil.