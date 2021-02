Radnice v Karlovarském kraji už plánují letní sezonu, koronaviru navzdory

Na letní turistickou sezonu se tak pilně chystají například v Mariánských Lázních. A to bez ohledu na stávající koronavirovou situaci. Městská destinační agentura KIS Mariánské Lázně plánuje ve spolupráci s partnery zahájit marketingovou strategii a komunikační program už v březnu.



„Pro letošní rok počítáme s vysokým počtem různých sportovních a kulturních akcí, abychom stejně jako loni do města přilákali velké množství českých turistů,“ říká ředitelka KIS Mariánské Lázně Barbora Tintěrová.

Upřesňuje, že pokud se situace s pandemií zlepší a bude-li k dispozici odpovídající povolení vlády, zahájí mariánskolázeňská sezona tradičně druhý květnový víkend. V letošním roce by se mělo otevření sezony navíc spojit s oslavami 200. výročí založení Západočeského symfonického orchestru, jehož začátky se datují do roku 1821.

Podle ředitelky Tintěrové připravuje KIS na letní sezonu řadu nejrůznějších festivalů a akcí. V plánu je například tradiční Lázeňský festival jídla, Lázeňský masopust, festival pouličního umění MOVOMAL, který se bude konat na hlavní kolonádě současně se závodem Spa Run.



Na podporu lidí s mentálním postižením se chystá Festival porozumění, v plném proudu jsou přípravy cyklu kulturních a společenských akcí na Krakonoši včetně Svatováclavských slavností.

„Nebudou chybět Knižní lázně ani 3. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lebendes Grenzland – Živé pohraničí. Je také nemožné si představit léto v Mariánských Lázních bez Chopinova festivalu nebo Marienbad Film Festivalu,“ vypočítává připravované akce Elena Sorokina z KIS Mariánské Lázně. Dodává, že na své by si měli přijít i příznivci sportu. „Vedle mezinárodního maratonu Spa Run se chystá i Mistrovský den ploché dráhy, atletický Memoriál Hany Trejbalové a Jarise Alexy, Noc boje či golfový King’s Cup,“ doplňuje Elena Sorokina.

Také v Chebu věří, že letošní letní turistická sezona se uskuteční. „V Chebu se připravujeme, jako by žádná omezení být neměla. Plánujeme koncerty v klášterní zahradě, kinematograf, pohádky či Letní bláznění. Vše chystáme tak, abychom vyhověli případným omezením. V případě festivalu Letní bláznění ještě zvažujeme, zda budeme vůbec najímat šapitó, což je v podstatě uzavřený prostor,“ vysvětluje dramaturgyně KC Svoboda Cheb Mirka Pavlíková.

Otazníky jsou zatím kolem srpnových Valdštejnských slavností. „Na slavnosti pokaždé přijíždí do Chebu velké množství lidí a to by mohl být trochu problém. Zatím jsme spolu s vedením města strategii pořádání slavností nepromýšleli,“ uvádí Pavlíková s tím, že scénář klasických letních kulturních projektů se připravuje tak, aby případná omezení co nejméně bolela.

Kultura se přesune z vnitřních prostor ven

„Už loni jsme si vyzkoušeli, že na místě je improvizace, je také třeba být maximálně operativní. Vymýšlíme, že pokud bude hezké počasí, přeneseme kulturu z vnitřních prostor do venkovních. Možná by taková venkovní scéna mohla vzniknout hned před Svobodou,“ dodává Mirka Pavlíková.

Ve stádiu intenzivních příprav je i program na léto v Karlových Varech. „Zatím je to ovšem pouze velice hrubá pracovní verze,“ naznačil Josef Dlohoš, ředitel Infocentra Karlovy Vary.

Počítá nicméně s tím, že by další Karlovarské kulturní léto mohlo začít už na přelomu dubna a května s tradičním Zahájením lázeňské sezony. „V květnu a červnu bychom rádi uspořádali sérii větších koncertů,“ řekl Dlohoš.

Intenzivní kulturní program by podle něj měl pokračovat i v letních měsících po skončení Mezinárodního filmového festivalu, tedy od 16. července. „V tomto období chystáme kulturní akce na každý víkend až do tradiční akce nazvané Vary září, která se uskuteční v polovině září,“ dodal ředitel karlovarského Infocentra.