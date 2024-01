Knihovna v Aši plánuje modernizaci, s úpravami chce začít v dětském oddělení

„Chceme naši knihovnu kompletně proměnit, víc ji přiblížit čtenářům. A protože je to velký projekt, rozfázovali jsme jej do několika menších akcí. Začít chceme dětským oddělením. Hned zkraje roku plán představíme radním,“ informovala Andrea Kuzma, ředitelka Knihovny Aš.

Předpokládá, že po dětském oddělení, jehož úpravy by měly vyjít na přibližně tři miliony korun, přijde na řadu oddělení pro dospělé a následně i přednášková místnost. Druhá část úprav už bude finančně náročnější, zejména s ohledem na velké množství knih.

„Nejdražší bude pořízení nových regálů. Ty chceme variabilní, takže bude možné postupně dokupovat různé police či šuplíky,“ vysvětlila ředitelka. Kvůli interiéru s mnoha opěrnými sloupy nelze zcela spoléhat na běžně dostupný nábytek. Část polic a regálů bude nutné vyrobit na míru.

Důraz na sociální sítě

V dětském oddělení se úpravy dotknou i podlah a stěn. Změní se pult pro knihovníky, který bude nově oboustranný. Nové bude i vybavení pro trávení volného času, studium a četbu. Vedení knihovny chce navíc vytvořit v dětské části oddělené zóny, aby malé děti nerušily starší čtenáře nebo naopak.

Mimo to chce knihovnu víc propagovat na sociálních sítích, což by ji mělo víc přiblížit zejména dětským čtenářům. Ve spolupráci s Domem dětí Sluníčko Aš začal pracovat čtenářský kroužek. „Vloni jsme navázali vztahy se základními a středními školami, zvýšil se tak počet dětských čtenářů,“ uvedla ředitelka.

Podle jejího názoru je pro děti důležité právě prostředí. To, jak se v něm mladí čtenáři cítí, co vše jim umožňuje a nabídne, vede pak k podpoře návštěvnosti. „Chceme pracovat i na IT zázemí knihovny a pravidelně obměňovat určitý počet počítačů, abychom udrželi krok s rozvojem techniky,“ vysvětlila ředitelka.

Počet čtenářů roste

Knihovna rovněž usiluje o odkoupení sousedního pozemku. „Chtěli bychom zahradu upravit a osadit lavičkami. A v případě nutné údržby se dostaneme přímo k budově. Snažíme se také získat dotaci na nákup výdejních boxů, což je další krok, jak naše služby přiblížit návštěvníkům,“ podotkla Kuzma.

„Boxy by možná mohly stát po vzoru jiných měst přímo na parkovišti, kde je to pro návštěvníky asi nejpříjemnější. Přijedou, převezmou knihy a zas odjedou,“ nastínila další plány ředitelka. Ašské knihovně rovněž významně rostou počty čtenářů.

Zatímco v roce 2021 jich bylo přibližně 1800, vloni knihovna měla už téměř dvojnásobek návštěvníků, přesně 3 540. V jejím knižním fondu je v současnosti asi 50 tisíc knih. To je podle ředitelky dostačující množství, ovšem v budoucnu by mělo dojít k posílení fondu odborné literatury.