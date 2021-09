Karlovarská knihovna má nový depozitář, je v něm 22 kilometrů regálů

„Ročně nakupujeme na 14 tisíc nových knih. Celý fond má tak nyní něco pod půl milionu svazků. Dosavadní prostory v bývalé vojenské jídelně už nestačí, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se pustili do projektu výstavby nového depozitáře,“ uvedl Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary.



Náklady na výstavbu depozitáře činily 120,4 milionu korun. „Podařilo se získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 105 milionů,“ podotkl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Vybavení přišlo na dalších necelých 16,5 milionu. „Máme teď nejmodernější a nejkrásnější depozitář v České republice, možná i ve střední Evropě,“ pochvaloval si ředitel knihovny.

Ta má díky nové stavbě možnost bezpečně uložit vzácné knihy, které bude možné také opravovat v restaurátorské dílně. „Konečně tak máme i důstojné zázemí pro literární pozůstalost Vlasty Chramostové, kterou se nám podařilo získat začátkem roku 2019. Postupně ji zpřístupníme veřejnosti,“ řekl Vratislav Emler.

Veřejnost se dostane do jediné místnosti v objektu nového depozitáře. Badatelna knihovně zároveň poslouží jako místnost pro pořádání nejrůznějších přednášek a jiných akcí.

Při stavbě bylo nutné vyřešit několik záludností. Jednou z nich bylo propojení nového a stávajícího objektu knihovny. Mezi nimi totiž stojí budova C krajského úřadu. Architekt Miroslav Míka to vyřešil venkovním koridorem, který těsně přiléhá k budově kraje.

Daleko více problémů ovšem čekalo na stavbaře pod zemí. „Areál patřil od roku 1938 armádě a ta si s ním dělala, co chtěla. Tak se občas objevilo to, co nebylo zakreslené, případě to, co zakreslené bylo, jsme našli jinde, než to být mělo. Tyto komplikace vykrystalizovaly v šest změn celého projektu,“ připomněl strasti výstavby Emler.