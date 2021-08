V Chodově na Sokolovsku se rodí nová knihovna, otevře na podzim

Za opravu zdevastované budovy město zaplatí 40 milionů korun, polovinu této částky se však radnici podařilo zajistit z dotačního programu na revitalizaci brownfieldů. V další etapě obnovy se počítá i se zelenou střechou objektu.

Nová knihovna nebude knihovnou v tom nejužším slova smyslu. Stane se centrem komunitního života ve městě. Inspiraci přitom chodovští hledali na severu Evropy, konkrétně ve Švédsku.

„Právě ve Švédsku jsou totiž knihovny nejmodernější,“ vysvětlila Hana Němčičová, ředitelka chodovské knihovny.

Zdevastovaný areál získalo město v rámci konkurzního řízení se zkrachovalou pekárnou.

„Od správce jsme jej odkoupili za cenu pozemku, tedy asi za milion korun,“ konstatoval starosta Chodova Patrik Pizinger. Z obou budov někdejší školky zůstane při rekonstrukci pouze skelet, veškeré vnitřní dispozice budou nové. Dodavatelská firma v rámci rekonstrukce musí zdemolovat i na černo vybudované přístavky.

Podle starosty se architekti z Ateliéru Kopecký vytáhli. Zajímavostí jejich návrhu je například prosklení části střechy. V jedné ze stávajících budov vznikne oddělení pro dospělé s centrálním pultem a kavárnou. Druhá nabídne zázemí pro dětské čtenáře.

Zcela novým prvkem pak bude schodišťové jádro s výtahovou šachtou. Knihovna poskytne také malý sál pro pořádání nejrůznějších akcí. Vizí je i propojení objektu se sousední zahradou někdejšího Štěříkova statku.

Chodovská knihovna zatím sídlí v nevyhovujících prostorách ve Staroměstské ulici. I když k současnému sídlu mají knihovnice vřelý vztah, na nové prostory se těší. Ty, které opustí, si město nechá ve svém majetku. „Otevřeme diskusi, co s ním, a budeme hledat jeho smysluplné využití,“ řekl k domu ve Staroměstské ulici starosta.

Čekání na přístavbu

Na novou budovu čeká netrpělivě rovněž Městská knihovna v Chebu. Ta zatím sídlí v historické budově. Její přístavba by mohla celou instituci povýšit na úroveň 21. století. Knihovna by se mohla stát nejen kulturním, ale i komunitním centrem. Jenže to nebude jednoduché. Předpokládané náklady jsou asi 150 milionů korun.

„Co vím, tak město už zadalo zpracování projektové dokumentace, která je nezbytná při případné žádosti o dotaci,“ uvedla ředitelka knihovny Martina Kuželová.

Podle jejích slov by přístavba vedle bezbariérovosti, kterou stávající historická budova citelně postrádá, nabídla i další bonus, jehož se dnes knihovně zoufale nedostává. A tím je prostor.

„Mohli bychom konečně v Chebu mít moderní knihovnu, kde by lidé chodili mezi regály a publikace si sami vybírali. To dnes kvůli nedostatku místa není možné. Přitom ve světě je naprosto běžné, že lidé v knihovně stráví i více než dvě hodiny,“ popsala svou představu Kuželová a doplnila, že chebská knihovna už vedle knih, novin a časopisů má k dispozici také nejrůznější společenské hry pro děti i dospělé.