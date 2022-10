Karlovarské infocentrum převezme knihovny, chce dosáhnout na dotace

„Zapsaný ústav může čerpat z dotačních titulů, na které bychom z pozice města nedosáhli,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle ní se počítá například s rekonstrukcí pobočky knihovny na sídlišti Růžový Vrch. Ta by se do budoucna mohla stát i hlavní karlovarskou knihovnou.

Studii podle náměstka Martina Duška v současné době zpracovává kancelář architektury města. „Ve hře je rekonstrukce i přístavba, díky které by se navýšila kapacita knihovny. Do ní by se pak mohla přesunout ta, která doposud sídlí v historickém objektu v ulici I. P. Pavlova,“ naznačil Dušek.

Jakékoliv rekonstrukční práce v dosud centrální knihovně jsou podle něj vzhledem k povaze historického objektu problematické. „Nejdou vyměnit okna či zateplit fasádu. Přesun na Růžový Vrch je tak jednou z variant,“ vysvětlil Martin Dušek.

Tato možnost se podle náměstka Miroslava Vaňka přímo nabízí. „Knihovna na Růžovém Vrchu je pro obyvatele města dostupnější,“ konstatoval Vaněk.

Přestěhování infocentra je stále ve hře

Co se samotného infocentra týká, stále se uvažuje o jeho přestěhování z objektu v Lázeňské ulici do budovy hlavní pošty v centru města. Záležet ovšem bude na tom, jaké plány s ní bude mít Česká pošta.

Vyjádření, zda objekt prodá, či ne, město zatím nemá. Seznam zbytného majetku by měla pošta mít do konce roku.

Podle primátorky už ale existuje studie a předběžná dohoda na tom, kde by mělo být Infocentrum Karlovy Vary v rámci budovy umístěné. Pokud z tohoto záměru po vyjádření České pošty sejde, bude město hledat jinou variantu sídla Infocentra v centru města.

„Alternativou jsou například Alžbětiny lázně,“ naznačila Andrea Pfeffer Ferklová.