S humorem a muzikou o starostech teenegerů, divadlo v Chebu zahájilo sezonu

Adrian Mole má problém! Je mu přesně 13 a 3/4 roku, je jedináček, dostává k Vánocům nemožné dárky a toho, že je intelektuál, si zatím nikdo nevšiml. Jeho rodiče se rozvádějí a školní láska Pandora stále neopětuje jeho nehynoucí lásku. I tak by se dala ve zkratce shrnout základní premisa kultovní knihy Tajný deník Adriana Molea.

Tu si britští teenageři poprvé mohli přečíst v roce 1982. Tři roky od vydání se kniha dočkala televizního zpracování, následovaly divadelní, filmové a muzikálové adaptace, počítačová hra, a překlady do více než třech desítek světových jazyků. V letošním roce se titul poprvé objeví také na prknech Západočeského divadla v Chebu.

Titul pro náctileté i jejich rodiče

V Čechách román Sue Townsendové převedl do muzikálové formy herec a režisér Miroslav Hanuš, který ho s úspěchem uvedl na kladenském jevišti i na své domovské scéně Divadla v Dlouhé. ,,Je to velmi zdařilá česká adaptace. Do děje zapojil dobové hity z 80.let, které otextoval novými vtipnými českými texty. A právě tuto verzi hrajeme i u nás," vysvětlil umělecký šéf chebského divadla Zdeněk Bartoš.

Ten doufá, že silná hudební linka a notná dávka nostalgie a britského humoru osloví diváky napříč generacemi i na západě Čech. ,,Je to titul jak pro náctileté, tak pro jejich rodiče. Jedni se ve věku Adriana právě nacházejí a ti druzí se u toho také pobaví, protože příběh je do značné míry i o jejich dětství,“ uvedl Bartoš.

Zábavně o vážných věcech

,,Hlavní postavou je sice dospívající a hodně se točí kolem jeho neopětované lásky, svou roli ale hraje i rozpad vztahu jeho rodičů. Adrianův svět zabydlují další osobité postavy. Babička zosobňující britské tradice, přisprostlý děda Bert, excentrický soused Lucas a výstřední emancipovaná sousedka. Sestavu doplňuje školní parta Adrianových spolužáků," doplnila dramaturgyně Martina Pokorná.

Režie se ujal hostující Mikoláš Tyc. Roli Adriana ztvárnila posila divadelního souboru Samuel Gonda. ,,Jsem o deset let starší, než Adrian. Což mi dává možnost nadhledu. Příběh je podaný zábavně, přesto nezažívá Adrian úplně veselé období. Dnešním teenagerům to může pomoci zorientovat se v mnoha situacích, které prožívají. Starší generace si zase zavzpomínají na dětství a poslechnou si tehdejší hity v novém provedení," doplnil Gonda.

Zkuste si hry z osmdesátek

Hudební éře 80. let je podřízena i scéna scénografa Karla Čapka a rámuje ji velký kazetový magnetofon. ,,Na jevišti je pětičlenná kapela The Moodies. S českými texty zazní hity Roda Stewarta, Uriah Heep, The Sweet a dalších legend. Podobu hudebních čísel vytvářela choreografka Adéla Laštovková Stodolová. Té si lidé mohli letos všimnou například v souvislosti s pražským muzikálem Marta, který režírovala,“ dodala Pokorná.

Premiéra inscenace se konala 21. října, nejbližší reprízy budou 24. a 25. října. Vždy 60 minut před začátkem se v divadelní Hvězdárně ve 3. patře divadla koná workshop retro her a zábav nazvaný Jak to chodilo v osmdesátkách. Na něm si mohou zájemci zopakovat nebo se naučit hry jako je přebíraná, skákání gumy, nebo čára s céčky. V 18:30 je v kavárně Thálie připraven dramaturgický úvod.