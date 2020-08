Koronavirus přivádí více turistů do Krušných hor. Cítí se tu bezpečně

„S cykloturisty i pěšáky je to letos na Božím Daru, zejména o víkendech, pěkný blázinec. K letošním co do množství opravdu extrémním návštěvám krušnohorské přírody lidi mimo jiné přivádí právě strach z koronaviru,“ vysvětlují manželé Pažďorovi.

Lidé se jim svěřují, že se nechtějí kvůli cestám do ciziny trápit testy, karanténou nebo nošením roušek, takže raději jezdí na hory.

Přitom v nedalekých Karlových Varech je kvůli koronaviru zavřená řada hotelů a obchodů. Některé prodejny už museli podnikatelé v lázeňské čtvrti kvůli chybějícím zákazníkům z řad lázeňských hostů vyklidit, protože neměli na nájem.

Místo Rumunska Krušné hory

Adolf a Danuše Pažďorovi sedí u stolečku před svým podnikem a vyhlížejí hosty - nocležníky. Za chvíli z auta vystupují manželé Kratochvílovi se dvěma syny z Prahy. Pobyt v Božím Daru si objednali až na poslední chvíli před čtyřiadvaceti hodinami.

„Měli jsme odjet v sobotu do Rumunska,“ vysvětluje rodina. Dovolenou jim nečekaně zhatil koronavirus, kvůli kterému Rumuni prodloužili stav pohotovosti. A takto „postižených“ je v okolí Božího Daru víc.

Například cyklista, který se představil jako Pavel ze Šumavy, měl s rodinou odletět na dovolenou do Asie. Místo toho stornoval letenky a část dovolené strávil s kolegy ze studií na chatě nedaleko Božího Daru. Po zbytek pracovního volna bude s rodinou putovat po Sázavě.

Smířit se s dovolenou v tuzemsku musela i skupinka cyklistů z karlovarského Klubu českých turistů. Původně chtěli odjet do Chorvatska. Cestovka ale nakonec zájezd kvůli koronaviru zrušila, takže někteří cyklisté vzali zavděk pobytem na krušnohorské Bublavě či Blatenském vrchu nad Horní Blatnou.

Tipy na cyklovýlety z první ruky

Oba manželé si letos pořídili elektrokola. Jako první v pořadí pan Adolf, což jeho žena Danuše coby nadšená motorkářka nesla dost nelibě. „Bylo to proti mé vůli, chtěla jsem ještě počkat, až budeme starší. Takže jsme se málem rozvedli,“ zubí se paní Danuše.

Nakonec jí však nezbylo nic jiného než odložit svoji motorku značky Kawasaki a kolo s baterií si také koupit. Od začátku sezony na něm najela 950 kilometrů, zatímco na motorce ani jediný.

„Díky vlastní zkušenosti můžeme hostům dávat tipy na cyklovýlet, poradit kde se dobře griluje, doporučit jim nejkratší cestu nebo upozornit na nebezpečí,“ vysvětlila Danuše.

Pažďorovi mimo jiné doporučují cyklistům zajet si do Německa k vodní nádrži Cranzahl Talsperre, na druhý nejvyšší vrchol Krušných hor - Meluzínu, na nové traily na Plešivci nebo do zaniklé vesničky Königsmühle - Králův mlýn.

Vítaným bonusem, který podle božídarských podnikatelů přispívá k návštěvnosti nejvýše položeného města v České republice, je Karlovarská turistická karta. Ta zajistí vstupy zdarma nebo se slevou na nejatraktivnější místa v Karlových Varech, Mariánských Lázních a jinde v regionu. Lidé jsou z míst podle manželů Pažďorových nadšení.

Opatrní lidé ruší zahraniční dovolené

Výrazný nárůst návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí spolu s podnikateli zaznamenalo i božídarské infocentrum. „Zájem o Boží Dar je nyní kvůli koronaviru vyšší, protože spousta opatrných lidí zrušila dovolené v zahraničí a rozjeli se do přírody, kde není hlava na hlavě,“ uvedla Daniela Tautermannová z infocentra.

Na dosud nejvyšší návštěvnost Božího Daru má podle ní vliv i stále oblíbenější Ježíškova cesta, což je okruh pro malé i větší děti. Ty po absolvování trasy získají drobné dárky.

Stále populárnější jsou také cyklistické přejezdy přes Krušné hory. Kolaři jedou třeba z Děčína a končí v Lubech na Chebsku. Den předem si telefonicky rezervují ubytování v Božím Daru.

Nechceme rekordy za každou cenu

Bývalý dlouholetý náčelník Horské služby Krušné hory Rudolf Chlad pozoruje stoupající zájem lidí o Boží Dar a okolí podle rostoucího počtu úrazů. Vyšší návštěvnost je podle něho dobrá, ale jedním dechem dodává, že na Božím Daru nechtějí rekordy za každou cenu

„Protože se někdy lidé neumějí chovat. Některé rodiny se řvoucími, křičícími, ječícími a vřískajícími dětmi si myslí, že jim tady všechno patří. Hodně ubývá správných horalů, kteří chodí špacírem na Plešivec, kde si dají pivo,“ posteskl si Chlad.

Koronavirus nekoronavirus, v Božím Daru to zkrátka žije turistikou jako nikdy předtím. Dokazuje to i webová stránka Horské služby Krušné hory. Stojí tam, že cyklostezky v Krušných horách a trial parky v místních sportovních areálech se v těchto dnech těší obrovské návštěvnosti.

Přesto tam mají mnozí božídarští majitelé restaurací, hotelů a horských chat svíravý pocit u žaludku. Stačí si jen pomyslet, jak vše dopadne na podzim. „Zažijeme nebo nezažijeme druhou vlnu koronaviru? Jaká nás čeká zimní sezona?“ přemítají tak s obavami i manželé Pažďorovi.