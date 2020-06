V příhraničí je už opět slyšet víc němčiny, turisté se začali vracet

Znát je to například v Božím Daru, který leží těsně u saské hranice, a Němci tvoří velkou část jeho návštěvníků a také zákazníků.

„Okamžitě k nám začala jezdit auta, lidé začali jezdit nakupovat a podobně. Uplynulý víkend byl už úplně v normálu,“ uvedl starosta Jan Horník.

Otevření hranic v další vlně uvolňování opatření proti koronaviru ale pomohlo i obyvatelům nejvýše položeného českého města, kteří se po mnoha týdnech mohou vydat do Německa. „Mohou si zajet nakoupit věci, na které byli zvyklí,“ doplnil starosta.



Sám později odpoledne vyráží na nákup do nedalekého Oberwiesenthalu, což je pro něj rychlejší, než kdyby vyrazil do Ostrova.

Německých návštěvníků postupně přibývá také v Chebu, který sousedí s Bavorskem. Jejich výpadek přitom znamenal pro město problém, neboť stejně jako jinde v příhraničí nešlo jen o turistický ruch, ale také o zákazníky.

„Začali k nám jezdit minimálně ti, kteří sem jezdí nakupovat nebo třeba ke kadeřnicím. Co se týče klasických turistických zájezdů, těch samozřejmě výrazně ubylo, ale na náměstí už se pár výprav také ukázalo. Je to pozvolné,“ zhodnotil starosta Antonín Jalovec.

Kromě turistického ruchu ve městech se ale rozjíždí také letní sezona v Krušných horách. Všímají si toho i horští záchranáři, kterým po koronavirové přestávce v posledních týdnech přibylo výjezdů.

Podle náčelníka Horské služby Krušné hory Miroslava Račka je na horách nyní už poměrně dost živo. „Tím, že se otevřely hranice, začali sem kromě našinců jezdit poměrně výrazně i Němci, ať už na kolech, nebo za pěší turistikou. Život v Krušných horách se v podstatě vrací do starých kolejí,“ řekl náčelník.

Horští záchranáři podle něj nyní z valné části zasahují především v okolí Klínovce, nicméně vyjíždějí i v dalších okrscích Krušných hor. Členové horské služby navíc očekávají, že návštěvnost bude s příchodem prázdnin i nadále vzrůstat. A to i proto, že se do Krušných hor vypraví řada lidí za aktivní dovolenou.

Dovolená doma, třeba v Karlovarském kraji

Přilákat turisty se snaží i zástupci Karlovarského kraje. Například destinační agentura Živý kraj už 1. dubna zahájila online kampaň zaměřenou na posílení domácího cestovního ruchu nazvanou Karlovarský kraj - dovolená doma, od konce května mají navíc návštěvníci krajem zřizovaných muzeí či galerií vstupné zdarma.

Podle hejtmana Petra Kubise je o tuto nabídku velký zájem. Součástí jsou i některé středověké hornické památky, a to Štola č. 1 v Jáchymově či důl Jeroným na Sokolovsku. Další, které už ale kraji nepatří, pak najdou zájemci na Zlatém Kopci u Božího Daru a také v Hřebečné u Abertam, kde se mohou podívat do dolu Mauritius. Kromě dolu Jeroným jsou všechny součástí UNESCO.

V dole Mauritius se ale přitom zájem o prohlídky zvýšil, ačkoli návštěvnická sezona začala kvůli koronaviru později a bez německých turistů.

„Za první měsíc, tedy od 25. května do 24. června 2020, zaznamenal online rezervační systém dolu Mauritius 155 objednávek prohlídek pro celkem 618 návštěvníků, zatímco ve stejném období loni to bylo 98 objednávek pro 402 příchozích. Meziroční nárůst tak přesáhl 50 procent, přitom letos se až na výjimky neuskutečnily školní výlety, jež bývají jinak v červnu běžné, a až do 15. června nebylo také možné přivítat hosty z Německa, kteří se obvykle podílejí na návštěvnosti více než pětinou,“ uvedl Michal Urban, ředitel Montanregion Krušné hory - Erzgebirge.

V uvedených číslech podle něj nejsou zahrnuty počty návštěvníků, kteří se prohlídek zúčastní bez předchozí rezervace. Největší nápor zájemců zažívá důl Mauritius tradičně v červenci a srpnu.