Otevřete už konečně hranice, volají starostové příhraničních obcí

Podle oslovených starostů je situace vážná a problémy se prohlubují každým dnem. Chebský starosta Antonín Jalovec proto oslovil otevřeným dopisem ministra vnitra Jana Hamáčka.

„Situace v Pomezí je katastrofální, lidé čekají ve frontách řadu hodin. Apeloval jsem v této věci i na vládu, aby zvážila co nejrychlejší otevření hranic s Německem. Protože když slyším Romana Prymulu říkat, že hranice budou uzavřené možná dva roky, tak nevím, zda si v Praze dostatečně uvědomují, co to pro náš region může znamenat. Co to udělá s lázeňstvím, místními podnikateli, turistickým ruchem i se samotnými lidmi,“ řekl Jalovec.

Zároveň oslovil i starosty dalších příhraničních měst a obcí, aby tlak na vládu na otevření hranic zesílili a společně koordinovali. Poukázal při tom na fakt, že na zelené hranici strážníci stále častěji nacházejí důkazy o nezákonném přejíždění hranic. Zátarasy na lesních cestách či cyklostezkách řidiči objíždějí nebo odtahují bokem.

Chybí němečtí zákazníci

„Ti lidé jsou často zoufalí, proto sahají někdy až k extrémním činům, jakým je právě nelegální přejezd do Německa. Je nutné, aby vláda zjednodušila, a tedy zrychlila, odbavování na hranicích, a jakmile to bude možné, aby uvolnila překračování hranic i pro další skupiny obyvatel. Počty nově nakažených u nás jsou minimální, i v německém pohraničí se situace výrazně zlepšila. Je dobré být rozvážný, netřeba ale být váhavý,“ vyzval starosta Jalovec.

Iniciativu Chebských vítají například v Hranicích. Tamní starosta Daniel Mašlár se plánuje vlastním dopisem podobně jako Chebští obrátit na dotčená ministerstva.

„K té výzvě jsem se připojil. Pro pendlery je uzavření hranic velký problém. Já osobně nerozumím tomu systému, kdy někdo může přes hranice a jiný ne, kdy navíc jsou stovkám lidí kontrolovány doklady, což velmi zdržuje. Navíc situace v Německu se vyvíjí podobně jako u nás,“ nastínil starosta Mašlár.

Jak řekl, město už citelně pocítilo důsledky absence německých návštěvníků. „Polovina provozoven ve městě uzavřela, a to hned na počátku krize, právě z důvodu odlivu německých zákazníků. Snaha provozovny udržet stála statisíce týdně, pak už muselo dojít na propouštění. Lidé jsou bez práce, do Německa nemohou, nevidím to dobře,“ dodal.



Jedince není slyšet

Na dopis starosty Jalovce zareagoval také starosta Božího Daru a senátor Jan Horník.

„Problematika pendlerů dusí nás všechny na hranicích. Jenže hlas jednotlivce, který žádá zmírnění či změnu některého opatření, mnohdy není slyšet. Chybí nějaká soustředěná síla, sdružení, které by řešilo problémy s hranicemi, které jiné obce nemají. Proto zakládáme volné uskupení starostů měst a obcí podél celé českoněmecké hranice,“ řekl Horník, který vznik sdružení zaštítil.

Zaregistroval už také webové adresy, přes které by spolu starostové měli komunikovat, a začal oslovovat obce na české i německé straně hranice.

„Tato platforma by měla sloužit k výměně informací, protože jinak mohou problém řešit na Přimdě, jinak třeba v Chebu. Navíc si myslím, že společný postup hraničních měst a obcí má smysl. Zatímco ministři se informace dozvídají zprostředkovaně, jsou to starostové, kteří vědí, co se v terénu děje. Oni tu totiž žijí. A když za celé uskupení půjde dopis na premiéra, tak v koši rozhodně neskončí,“ konstatoval Horník.

Dodal, že možná už příští týden by mohla do Prahy směřovat společná výzva starostů hraničních měst. Týkat se bude těch nejpalčivějších problémů, které chtějí obce urychleně řešit.

Fronty na hraničním přechodu Pomezí v polovině března