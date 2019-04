Přes hřebeny Krušných hor povede nová trasa pro cyklisty i běžkaře

Hřebenovka má ještě během tohoto volebního období přinést obdobný plán, podle kterého vzniká páteřní cyklostezka podél Ohře. Nová trasa ale nepovede údolím, nýbrž přes hřebeny.

„Víme, že Krušné hory mají obrovský turistický potenciál. Neradi bychom je otevřeli tak, abychom pak litovali, že si je v uvozovkách turistickým ruchem zaneřádíme. Proto bychom rádi vytipovali prostor, kudy se budou pohybovat auta, chodci, cyklisté a v zimě běžkaři, aby si vzájemně nepřekáželi,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů (Piráti).

Návštěvníci hor by podle něj měli mít možnost zaparkovat někde auta a dostat se k cílům, které si vyhlédli. Na trasách by zároveň měli najít místa, kde si mohli dát třeba kávu a odskočit si na skutečnou toaletu, nikoli do lesa. Hřebenovka má navázat na projekt, který propojuje jižní Čechy přes Šumavu a Český les, na druhé straně zase na Ústecký kraj.

„Naší ambicí je mít síť cest, kde budou všichni spokojeni, a zároveň uchránit dostatečné množství přírody, kde by se mohla pohybovat zvířata, aniž by je lidé rušili,“ doplnil Janů.

Hřebenovka podle něj bude páteřní trasou kolem hranic a propojit by se měla i se všemi ostatními, například cyklostezkou Ohře, na druhé straně hranice se saskými krušnohorskými trasami. Projekt kraj zařadil jako podpůrný a chtěl by na něj v případě možnosti získat peníze z programu Restart.

Problémů v Krušných horách si všimla i krajská komise pro řešení otázek bezpečnosti.

„Doporučila některé úpravy silnice mezi Rudnou a Přebuzí, nicméně to je naplánované v letošním roce a na příští rok. Dále doporučila, abychom zvážili vybudování odstavného parkoviště mimo národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště, a je i návrh zvážit zahájení jednání o případném vyjmutí silnice III/2189 ze silniční sítě tak, aby mohly vzniknout ať už cyklostezky či v zimě nějaké běžecké trasy,“ vyjmenoval krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík (ANO).

Silnice v zimě patří běžkařům

Silnice III/2189 se v zimě mění v běžkařskou trasu od Jelení po Přebuz a několikrát za sezonu se stane, že na ní uvíznou řidiči, přestože v tu dobu patří lyžařům. Hurajčík upozornil, že všechna rozhodnutí musejí být koncepční, a odkázal právě na připravovanou Hřebenovku. Zároveň dodal, že vyjmutí komunikace ze silniční sítě není jednoduchou záležitostí.

Eva Nduwimana, manažerka společnosti První Krušnohorská, která se stará o úpravu běžkařských tras v západním Krušnohoří, považuje za největší problém chybějící infrastrukturu a zejména parkování. S tím už několik let bojuje například Boží Dar, který je velmi vyhledávaným městem běžkařů i turistů.

„Předpoklad u Hřebenovky je, že lidé hromadnou dopravou přijedou do bodu A a z bodu B veřejnou dopravou zase odjedou. Hřebenovka je v tomto ohledu geniální, protože nám tady parkoviště chybějí,“ upozornila.

Kolizní místa v Krušných horách vidí hlavně u cyklistů, kteří jezdí po horských silnicích. Doprava přitom stále houstne. „Postupně se to ale řeší. Třeba silnice na Potůčky kolem Ryžovny má být vyjmuta ze silniční sítě, a jestli dobře dopadne silnice z Rolavy na Jelení, byla by to pro nás velká výhra, protože tam je problém obrovský,“ uvedla Nduwimana.

Na Hřebenovce bude podle Josefa Janů pracovat tým lidí. Zástupci kraje budou projekt koordinovat a shánět budoucí partnery, neboť se projekt týká i měst, obcí či třeba spolků.