Koronavirus donutil města odložit investice za desítky milionů korun

„Nechceme je rušit úplně, pouze je posouváme v čase,“ shodují se starostové Aše, Chodova a Ostrova.



Propad v příjmech bude podle odhadu Dalibora Blažka, starosty Aše, velký. „Avizovaných deset procent bude možná na konci roku. Počítáme ale s tím, že v květnu, červnu a červenci to bude daleko drsnější,“ uvedl Blažek.

I proto v Aši seškrtali investice v celkové výši 50 milionů korun. Na později se například odsouvá rekonstrukce dvou komunikací, oprava dvou objektů, v nichž má vzniknout 27 nových bytů, či výstavba dětského parku v hodnotě 11 milionů korun.

„Některé z těchto akcí, například rekonstrukci domů, bychom chtěli zahájit už na podzim alespoň soutěží na dodavatele,“ naznačil ašský starosta. „Všechny investice jsou součástí strategického plánu města, rušit je tedy rozhodně nebudeme,“ dodal Blažek.

V Chodově se konkrétními projekty, které mohou počkat, začnou zabývat až po červnovém zastupitelstvu. „Musíme zhodnotit přímé dopady propadu příjmů na rozpočet města. Už dnes ale realizujeme pouze zasmluvněné akce, nové zakázky nezadáváme,“ vysvětlil chodovský starosta Patrik Pizinger.

Roli při rozhodování, jaké investice pozdržet a do jakých se pustit, bude hrát podle jeho slov i to, jestli budou do budoucna generovat další náklady. „Anebo naopak, zda jejich pozastavením nedojde k prodražení. Typickým příkladem jsou opravy chodníků,“ naznačil Pizinger.

O konkrétních akcích zatím spekulovat nechce. „Uvidíme, jak dopadne květnová uzávěrka čerpání rozpočtového určení daní,“ doplnil s tím, že radnice chce připravit i výhled vývoje v dalších dvou až třech letech.

V Ostrově už seškrtali rozpočet o 27 milionů korun. Většinou jde podle starosty Jana Bureše o investiční akce. Tou největší je výstavba nové hasičské zbrojnice v Jáchymovské ulici. Na tu mělo z letošního rozpočtu připadnout 14 milionů korun. „Odsouváme i nákup pozemků pro zahrádkáře za 8,2 milionu korun,“ doplnil starosta.

Počkat bude muset i výstavba památníku politickým vězňům v sousedství domu kultury. Z původního milionu na něj v letošním rozpočtu zbylo 200 tisíc na přípravu projektu.

Města sice mají finanční polštář, s jeho zapojením do akcí jsou ale starostové opatrní. „Asi by nebyl problém nic neškrtat a na financování akcí použít ušetřené peníze. Nevíme ale, jak dlouho bude situace vyvolaná koronavirovou pandemií trvat. Jestli se už v příštím roce vrátí do normálu, nebo budou omezení pokračovat i v dalších letech. S rezervami proto musíme pracovat uvážlivě,“ vysvětlil důvod k obezřetnosti starosta Aše Blažek.