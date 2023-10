Opozice po roce odvolala starostu Jáchymova, měl rozdělit lidi ve městě

Jáchymov bude mít i dva neuvolněné místostarosty. Jedním z nich bude právě Lada Baranek, druhým pak František Holý (Místní hnutí za harm. rozvoj). Jednání se vedlo v téměř zaplněném jáchymovském kině, které bylo svědkem toho, jak je současný Jáchymov rozdělený.

Dvě skupiny lidí, příznivců dosavadní koalice i opozice, na sebe i zastupitele neustále pokřikovaly. Nebyla nouze o pískání, vzájemné osočování nebo vyhrožování. Padala slova jako: prasata nebo zloději. V sále se objevili i policisté, kteří museli přítomné uklidňovat.

Ze začátku vládl zmatek, postupně se novému starostovi podařilo získat nad jednáním kontrolu. Některá hlasování se musela ale opakovat. Příznivci dnes již bývalého starosty Michala Baláže, chtěli vědět, proč má být odvolán. Podle Jiřího Kauckého stojí Baláž za tím, jak je Jáchymov rozdělený.

Vítězství peněz nad rozumem?

Ve městě už ale delší dobu rezonuje kauza výstavby apartmánů v lokalitě Bratrství, která zastupitele rozděluje. Zatímco koalice vedená Michalem Balážem chtěla od již uzavřených smluv odstoupit, opozice o nich chtěla s investorem ještě vyjednávat.

„Zvítězily peníze nad zdravým rozumem. Opozice sice neměla nic, co by nám vytkla, ale změnila se politická situace, kdy paní místostarostka změnila svůj názor a podlehla vábení investora. Bratrství je jediný důvod pro mé odvolání,“ prohlásil po skončení jednání Michal Baláž.

Místostarostka Baranek se k situaci nechtěla příliš vyjadřovat. „Určitě nenecháme město v područí developera, jak se nám tady dnes snažila protistrana stále otloukat o hlavu,“ zdůraznila.

Pouhý rok ve vedení města

„Naším prvním krokem bude rozpočet na příští rok. Já byl až do dneška opoziční zastupitel, a bohužel o něm nic nevím,“ uvedl nový jáchymovský starosta Jiří Koutný. Jako druhý krok chce svolat všechny zastupitele z koalice i opozice ohledně projektu Bratrství.

„Nejdřív budu chtít po zastupitelích vědět, co vlastně chtějí. Každý máme nějaký názor. Pojďme se tedy sejít a dát to dohromady. Pak můžeme jednat s investorem a se situací seznámit veřejnost. Nemám problémy poslouchat jiné názory. Tady jsme se toho moc nedozvěděli, bylo to příliš hektické,“ dodal Koutný.

Vládnoucí koalice skončila rok po komunálních volbách. Ty v Jáchymově vyhrálo hnutí Jáchymov v obrazech vedené Michalem Balážem se ziskem pěti mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Koalici vytvořilo s hnutím Náš Jáchymov, které získalo tři místa. V opozici skončilo hnutí Místní (4 místa) a VOK (3 místa).