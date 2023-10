Úložiště radioaktivního odpadu v Jáchymově má šanci na prodloužení životnosti

„Vše je vázáno na bezpečnostní rozbory, které v této době SÚRAO zpracovává. Další změny v ukládání budou předmětem povolovacího řízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,“ uvedla mluvčí SÚRAO Martina Bílá.

Prostory, které jsou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v současné době povolené jako ukládací komory, jsou zaplněné odpady. Pokud by záměr prodloužit životnost úložiště uspěl, znamenalo by to podle Bílé adaptaci již dostupných prostor. „Konkrétně využití přístupové chodby. Nejedná se o ražbu nových,“ zdůraznila mluvčí správy.

Vzhledem k naplněnosti kapacity úložiště je v posledních letech ukládání radioaktivního odpadu omezené. Například v loňském roce nepřibyl v někdejším dole ani jeden sud. Podle dostupných statistik SÚRAO byl v tomto ohledu rekordní rok 2006, kdy v bývalém dole skončilo 96 sudů.

„Podle platných povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se v Bratrství ukládá pouze odpad s obsahem přírodních radionuklidů. Část z něj tvoří například odpad ze zdravotnictví,“ doplnila mluvčí SÚRAO.

V sousedství budou apartmány

Z úložiště plynou peníze do rozpočtu Jáchymova. „Každý rok jsou to čtyři miliony korun za úložiště jako takové, další platby se odvíjejí od množství uloženého odpadu,“ upřesnil starosta Jáchymova Michal Baláž.

Podle jeho osobního názoru nic nebrání tomu, aby úložiště fungovalo i nadále. „Do rozpočtu to přináší nemalé prostředky. Nezaznamenal jsem větší aktivity, které by napovídaly tomu, že by místní byli proti úložišti,“ doplnil starosta.

V těsném sousedství bývalého uranového dolu se chystá developerský projekt výstavby apartmánového bydlení. Jeho koordinátor Jiří Heinl nepředpokládá, že by případné prodloužení životnosti úložiště mohlo záměr zhatit.

„To, že je v lokalitě úložiště, pro nás není žádná novinka. Jsou to sousedi, musíme je respektovat a oni by měli respektovat nás. Projekt jako takový by případné prodloužení jeho životnosti ovlivnit nemělo. To, že je na Bratrství podobné zařízení, neznamená, že by lokalita měla být nebezpečná. Vždyť tam donedávna byl dětský tábor,“ konstatoval Heinl.

Úložiště radioaktivního odpadu vzniklo na místě stejnojmenného uranového dolu v roce 1974. Technickou zajímavostí bývalého dolu je fakt, že těžní věž i strojovna byly v podzemí. Vytěžená ruda se na povrch dostávala vodorovnou štolou. Stávající kapacita úložiště je podle webu Správy úložišť radioaktivního odpadu přibližně 1200 metrů krychlových.