Jáchymov obrátil, o apartmány už nestojí a vyhlásí kvůli nim referendum

„Bývalé vedení města uzavřelo s investory smlouvy, které jsou pro současnou koalici z řady důvodů nepřijatelné,“ uvedl starosta Michal Baláž (Jáchymov v obrazech).

Podle něj se chce radnice obrátit na občany Jáchymova s otázkou, zda souhlasí s výstavbou apartmánového komplexu na pozemcích města. „To mělo učinit minulé vedení,“ tvrdí starosta Baláž.

Apartmánový komplex má vzniknout v místech bývalého pracovního tábora Bratrství. Projekt, za kterým stojí investoři Bratrství a Skiareál Klínovec, počítá podle města s výstavbou 680 apartmánových jednotek asi pro dvě tisícovky lidí. Společnost Bratrství se o vypsání referenda dozvěděla z datové schránky. „Další informace máme ze sociálních sítí," postěžoval si Jiří Heinl, koordinátor projektu z Bratrství.

Smlouvy mají být pro město nevýhodné

„Starosta nás přitom kontaktoval a dvakrát jsme spolu jednali. Diskutovali jsme o tom, co kdo chce, jak by měl záměr vypadat z pohledu města, co je pro jeho vedení prioritou. Minulé vedení chtělo pozvednout část města směrem ke Klínovci. Nastínili jsme cestu, kterou se vydat. Pak se starosta odmlčel s tím, že to chce projednat se zastupiteli, a najednou přišla informace o referendu,“ uvedl Heinl.

Podle starosty Baláže už jenom to, že se stavba má připojit na městskou kanalizaci, je problém. Jáchymovu by nezbyla nám kapacita pro vlastní výstavbu. Podotkl, že podmínky, které předcházely hlasování na jednání zastupitelstva města a následnému podpisu smluv, byly nestandardní a samotné smlouvy jsou pro Jáchymov nevýhodné.

„Zavazují vedení města k součinnosti v krocích, které jsou podle nás v rozporu s povinností péče řádného hospodáře. Asi nejproblematičtějšími body v rámci uzavřené smluvní dokumentace jsou ceny pozemků a závazek vynaložit kolem 35 milionů korun z rozpočtu Jáchymova na revitalizaci komunikace vedoucí k apartmánovému komplexu,“ zdůraznil starosta.

Referendum je prý čárou přes rozpočet

Pro město to znamená mimo jiné prodej pozemků za 500 korun za metr čtvereční a zvýšení dopravní zátěže po dobu budování apartmánů, což má být až pět let. „Podpis smluv byl odhlasován na předposledním zasedání bývalého zastupitelstva. Zastupitelé přitom neměli čas k jejich prostudování. Zavazují současné vedení ke spolupráci pod hrozbou vysokých sankcí,“ uvedl starosta.

Jáchymovská koalice proto považuje smlouvy za nevýhodné a chce od nich odstoupit s tím, že jejich naplnění by přineslo městu mnohem větší škody než penále za jejich nedodržení. Referendum chce vypsat, aby zjistila, co si lidé o případné výstavbě myslí. „Pokud jde o uzavřené smlouvy, tak je v současné době plníme,“ poznamenal starosta Baláž.

„Podepsané smlouvy jsou platné i účinné a mělo by se podle nich postupovat. Pan starosta nás do poslední chvíle, kdy s námi komunikoval, ujišťoval, že je plně respektuje a poskytuje součinnost, i když jsme ji příliš necítili. Referendum je ovšem čára přes rozpočet a jde přímo proti těm smlouvám,“ shrnul výsledky jednání Jiří Heinl.

Revitalizace pozemků bude velmi drahá

Společnost Bratrství se bude v případě potřeby bránit soudně. „Nic jiného nám nezbude, máme v tom už spoustu peněz. V dobré víře jsme dokoupili ještě nějaké části pozemků. Asi budeme muset, ale nechceme," podotkl. Firma už město informovala o případných dopadech jeho rozhodnutí.

Pozemky, které společnost koupila, jsou na poddolované ploše bývalého uranového dolu, navíc jsou tam různé navážky. Jejich revitalizace bude podle Heinla drahá. „Město hledalo investora, my jsme byli ochotni do toho jít, celé to vyčistit, udělat infrastrukturu a městu opravit komunikaci, která je v současné době nebezpečná,“ zdůraznil Heinl.

Poznamenal, že firma chtěla s městem spolupracovat dál. „Pan starosta to dnes staví tak, že je to megalomanský projekt, který zhorší dopravu. Přitom ten smysl je opačný,“ dodal Heinl. Vyjádření starosty vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních sítích. Řada místních mu fandí, další vidí problém v tom, že smlouvy jsou už uzavřené.

Zasedání zastupitelů se bude konat ve středu 20. září od 15 hodin. Obyvatelé Jáchymova už před časem rozhodovali v referendu o tom, jestli má město prodat pozemky pro stavbu stezky v oblacích na Klínovci. Tomuto záměru vystavili stopku.