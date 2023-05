Jáchymov nevzdá boj o unikátní varhany, po nichž zůstalo jen prázdné místo

Už tři desítky let trvá snaha jáchymovské radnice vrátit do kostela Všech svatých jedinečné varhany. Ty církev v době, kdy kostel čekala rekonstrukce, přestěhovala do Nových Hamrů. Zatímco oltář a zvon jsou už řadu let zpátky „doma“, po nástroji v kostele stále zeje jen prázdné místo.