Oprava krematoria v Karlových Varech skončila, pohřby žehem budou levnější

„Do plného provozu přejdeme od 1. července,“ potvrdila Irena Fořtová, jednatelka společnosti Fořt a synové, která karlovarské krematorium provozuje.

„Po skončení oprav bylo nutné udělat ještě potřebná autorizovaná měření,“ doplnila jednatelka. Pro veřejnost může být potěšující, že se nová technologie neprojeví v ceně žehu. Ta je daná magistrátem města jako vlastníkem krematoria na 2 200 korun bez DPH.

„Oproti době, kdy jsme byli nuceni vozit těla k žehu do Hrušovan u Chomutova, bude cena nižší. Tam se za kremaci platilo 2 900 korun,“ doplnila Fořtová.

„Celková cena opravy činila 5,96 milionu korun bez DPH, částkou 3,5 milionu přispěl městu i Karlovarský kraj,“ řekl k finanční náročnosti opravy technologie kremační pece Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Zhotovitel, kterým byla brněnská firma PKI Teplotechna, podle smlouvy poskytuje záruku na opravenou pec v trvání pěti let a garantuje provedení dvanácti tisíc pohřbů žehem při dodržení předepsaných provozních podmínek.

„Mezi ty patří například i maximální hmotnost rakve s ostatky, která nesmí překročit 180 kilogramů. Proto byla do krematoria pořízena i provozní váha,“ upřesnil Kopál.

Za problémy mohl požár technologie

Provoz karlovarského krematoria se zastavil v září roku 2017. „Žáruvzdorná vyzdívka pece vydrží 12 až 15 tisíc žehů. Před dvěma a půl lety ovšem nebyla vůle investovat do technologie potřebné prostředky. A to byl začátek konce karlovarského krematoria,“ komentoval stav v krematoriu Jiří Bezděk, specialista společnosti PKI Teplotechna Brno, která zajišťovala opravu technologie. Tu přitom právě Jiří Bezděk před dvaceti lety osazoval.

Důvodem, proč krematorium přestalo sloužit svému účelu, byl požár technologie. Její obnova byla náročná. Jenom žáruvzdorná vyzdívka pece, kterou je nutné kompletně vyměnit, totiž vážila úctyhodných 13 tun.

„Z původní pece zbyla jenom kostra. Dostala nejen novou vyzdívku, ale například také kompletně novou elektroinstalaci,“ vypočetl Bezděk. Důkladná obnova se ovšem dotkla i rekuperační jednotky pece.

Stěhování v budoucnosti

Představitelé Karlových Varů i kraje se už dnes zamýšlejí nad tím, jak by mohla služba krematoria vypadat do budoucna. I když politici zatím nemají jasno, Kancelář architektury města už má jasnou vizi.

„Nové krematorium by mělo být postaveno bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technická budova s nejmodernějšími technologiemi. Nová budova by měla být situována v centru kraje, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu, a z tohoto důvodu by mělo být vyhledáno nové vhodné místo,“ uvedl před nedávnem Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města.

Kancelář připravuje i další krok obnovy krematoria, totiž dlouho slibovanou opravu smuteční síně.