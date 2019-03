VIDEO: V Karlových Varech začala dlouho očekávaná oprava krematoria

Tehdy tu byl i Jiří Bezděk, vedoucí kremačního oddělení brněnské firmy PKI Teplotechna. Dnes je v lázeňské metropoli opět. A znovu dává krematorium do pořádku.



„Před dvaceti lety jsme vyměňovali pece, které tady stály možná od samého počátku krematoria,“ vzpomíná technik. Dnes má za úkol obnovit funkčnost odstavené technologie. Ta už dva roky neslouží svému účelu. A na jejím stavu je to znát.

Přitom by technici do Karlových Varů vůbec nemuseli. Kdyby se před přibližně dvěma a půl lety podařilo prosadit generální opravu pece. „Žáruvzdorná vyzdívka pece vydrží 12 až 15 tisíc žehů. Před dvěma a půl lety ovšem nebyla vůle investovat do technologie potřebné prostředky. A to byl začátek konce karlovarského krematoria,“ tvrdí Bezděk.



Právě kvůli chybějící generálce vyzdívky totiž před dvěma lety pec zahořela. Od té doby stojí. Na zaměstnancích brněnské firmy je znovu ji rozpohybovat. „Oslovili mě z radnice, já navrhl technické řešení a teď začínáme s pracemi,“ říká Bezděk.

Ty budou velice náročné. Jenom žáruvzdorná vyzdívka pece, kterou je nutné kompletně vyměnit, totiž váží úctyhodných 13 tun. „Jakmile se pustíme do práce, zbude ze stávající pece jenom kostra. Dostane nejen novou vyzdívku, ale například také kompletně novou elektroinstalaci,“ vypočetl Bezděk. Práce ovšem zahájil společně s kolegy na rekuperační jednotce pece. Té se důkladná obnova dotkne také.



Instalovat do karlovarského krematoria zbrusu novou pec by podle Jiřího Bezděka bylo technicky velice náročné. „Každopádně by se to neobešlo bez výrazných stavebních úprav. Proto jsme zvolili cestu totální rekonstrukce stávající technologie. Kdyby se to udělalo dříve, mohla pec ještě dál fungovat,“ vysvětluje.



V České republice je podle Jiřího Bezděka na 100 tisíc úmrtí 70 tisíc žehů. „Pokud někdo nevymyslí nějakou převratnou technologii, budou proto kremační pece i nadále zapotřebí,“ prorokuje technik.



Původně dočasně se provoz v karlovarském krematoriu zastavil v září 2017. I když se ještě na podzim téhož roku mluvilo o rekonstrukci, nakonec padlo rozhodnutí provoz neobnovovat. Těla zemřelých se proto vozila až na Chomutovsko. Nové vedení města si obnovu krematoria vytklo jako jednu z priorit. Za novou pec zaplatí město s finanční podporou od kraje necelých šest milionů korun.