Papež blahořečil bohoslovce Havlíka vězněného v lágrech na Jáchymovsku

Byl odsouzený na 14 let, později mu Nejvyšší soud trest snížil na deset let. Ján Havlík pocházel z osady Vlčkovany, která leží nedaleko od Skalice na Záhoří. Po měšťance v Holíči začal studovat Masarykovo gymnázium ve Skalici. V roce 1943 vstoupil do misijního domu Lazaristů v Bánské Bystrici a studoval tamní gymnázium, kde 30. května 1949 maturoval. Zde poznal i Štefana Krištína.

Po akci „K“ (zrušení klášterů) byl umístěn do tábora v Kostolné u Trenčína na stavbu mládeže přehrady Nosice – Púchov. Po propuštění si našel s dalšími bohoslovci práci v Nitře: Ve volném čase se věnovali studiu bohosloví. Nakonec byli 28. října 1951 zatčeni a odsouzeni jenom proto, že chtěli studovat a věnovat se teologii. Stalo se tak v rámci procesu „Krištín a spol.“

Štefan Krištín byl odsouzen k doživotnímu trestu, Ján Havlík dostal čtrnáct let. Ostatní lidé ve skupině byli odsouzení k mnohaletým trestům vězení. Havlíkovi později odvolací soud – Nejvyšší soud trest o čtyři roky zkrátil.

Jáchymovský mukl

„Jána Havlíka na Jáchymovsko na Ústřední tábor přivezli v březnu 1953 a dostal zde číslo A 011355,“ uvedl referent majetkové správy loketského pracoviště Národního památkového ústavu Lubomír Modrovič.

Ján Havlík pracoval na dole Rovnost, ale i v obávané Rudé věži smrti, tedy v drtičce uranové rudy.

Podle dostupných pramenů byl později Ján Havlík umístěný ve věznici Pankrác. Tam dostal další roční trest za nedovolené pořádání bohoslužeb. Kvůli tomu se jej netýkala amnestie z roku 1960. Z Pankráce putoval do věznice v Ilavě, kterou opustil až po odpykání trestu v říjnu 1962.

Ján Havlík by se letos dožil 95 let. Zemřel přesně před 58 lety 27. prosince 1965 na nemoc, kterou si přinesl z Rudé věže smrti.

Podle Luboše Modroviče není Havlík prvním blahořečeným muklem z řad slovenského duchovenstva. „Tím byl slovenský kněz Josef Titus Zeman, který byl blahořečen v roce 2017. Od roku 2018 je mu zasvěcena kaplička ve Vykmanově,“ dodal.

V moderní mezinárodní památník se vzdělávacím centrem a pravidelným kulturním programem se má proměnit Rudá věž smrti v Ostrově.