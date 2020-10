Zakopejme válečné sekery a začněme jednat, říká lídryně ANO Vildumetzová

Je složité najít společnou řeč?



Začali jsme hned po volbách. Vyhráli jsme a měli jsme fakt radost. Říkali jsme si: zítra spustíme povolební vyjednávání. Druhý den jsme se dozvěděli, že aniž by vítěz voleb dostal šanci vytvořit koalici, tak se proti nám vytvořil trojblok. Pak se to přejmenovalo na monolit a odmítalo to bez uvedení jakéhokoli důvodu jednat. Takže přiznávám, jednoduché to opravdu není. Volby jsme vyhráli, jsme odpovědní našim voličům. Před volbami ani po volbách jsme se vůči nikomu nevyhraňovali, chceme jednat s každým. Nevedli jsme agresivní nenávistnou kampaň, nic neboříme, chceme dál poctivě pracovat. Celé čtyři roky jsme se chovali slušně, není za námi žádný skandál, žádný kostlivec, nebyl žádný koaliční problém. Snažili jsme se společně táhnout za jeden provaz s cílem vybojovat toho pro náš Karlovarský kraj co nejvíce.



Kolik subjektů se vlastně do zastupitelstva dostalo? Nebude to složité nejen na dojednání koalice, ale i na pozdější vládnutí?

Do zastupitelstva se dostalo osm subjektů, ale některé jsou koalice dvou a více stran. Dohromady je to 14 názorových proudů. A nezapomeňme, že ne všichni zastupitelé jsou stranící. Takových osobností u nás bylo zvoleno sedm. Každému je jasné, že hledat při těchto počtech kompromis, je opravdu náročné. Krajská vláda byla navíc dosud devítičlenná, pokud by se toto číslo mělo navyšovat, znamenalo by to další zátěž pro krajský rozpočet.

Proti ANO se dlouhodobě vymezuje STAN. Jsou i další strany či hnutí se stejným názorem?

Chování některých lidí mě fakt mrzí. Politici ze STAN se proti nám ostře vymezovali před volbami. Vyhlašovali nám válku a pálili všechny mosty. Dokonce na moji osobu vytvořili ve svém předvolebním letáku karikaturu upírky, kterou mučí česnekem. Já mám přitom česnek docela ráda (smích). Na konci volební kampaně jsme cítili vymezování koaličních Pirátů. Kritizovali věci, které měli v gesci právě oni a nebyli schopni je plnit. Neustále jsem jim například říkala: máme v programovém prohlášení rozklikávací rozpočet, tak proč to pořad není? Byli to také Piráti, kteří měli na starosti celé čtyři roky regionální rozvoj a všechno, co pak kritizovali ohledně strategie a připravenosti projektů, měli pod sebou. Nepochopitelné.

Vymezuje se ANO vůči některému ze subjektů?

Nevymezujeme se proti žádnému subjektu. Na kraji to není žádná velká politika jako v Praze, řada témat a zájmů je společných. Všichni chceme dálnici do Prahy, vysokou školu, fungující zdravotnictví, oživit cestovní ruch, rozvíjet sport, zachránit kulturu atd. Jako bývalá starostka jsem s řadou protikandidátů dříve úzce spolupracovala, náš kraj je malý, všichni se tu známe. Například když byl pan Kulhánek primátor, spolupracovala jsem s ním jako ředitelka Svazu měst a obcí. Skoro mi to jejich zatvrzelé NE přijde až osobní, jako by neuznával ženy. Minimálně na volitelných místech žádné neměl. Mužský šovinismus je ale v 21. století mrtev. Já proto pořád říkám: zakopejte válečné sekery, přestaňte hrát nesmyslné divadlo a pojďte jednat.

Minulý týden se hnutí Místní pokusilo o sestavení hodně široké koalice bez SPD. Co si o tom myslíte? Jak jednání vypadalo?

Jednání svolali Místní a musím říci, že jednání bylo z jejich strany věcné a konstruktivní. Každý subjekt se vyjádřil, zda by vstoupil do superširoké koalice a zda se vůči někomu vymezuje. Hnutí ANO jasně deklarovalo, že se vůči nikomu nevymezovalo, nevymezuje, že bychom chtěli menšinový podíl ve vládě a že je třeba se bavit o prioritách. STAN řeklo: s hnutím ANO nikdy, nikdy, nikdy ..... Takže bohužel tato iniciativa nepřinesla žádný výsledek.

Členové Trojbloku doufají, že se povolební situace změní v jejich prospěch po uplynutí desetidenní lhůty od podpisu dohody o jednání ve shodě. Karlovaráci ale deklarovali zájem ve spolupráci pokračovat. Co k tomu můžete uvést?

Jsem ráda, že se ke Karlovarákům přidalo uskupení ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků a doufám, že se nám podaří co nejdříve sestavit funkční vládu. Je nás už dvacet a dál jednáme ve shodě. Lidi ale tento vyčerpávající maraton nezajímá. Bojí se o práci, mají strach z koronaviru, podnikatelé potřebují pomoc. Krajskou vládu čeká strašně moc práce - krizové řízení, rozpočet, rozpočtový výhled, nastavení dotačních programů, oživení krajské ekonomiky, do toho řešení útlumu těžby uhlí, záchrana pracovních míst, spolupráce s obcemi. Náš hejtman Petr Kubis teď vynakládá maximální úsilí ke zvládnutí celé situace a jsem moc ráda, že je v čele kraje člověk jako je právě on.