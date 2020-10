V Karlovarském kraji obhájilo vítězství ANO. Komunisté i ČSSD končí

K urnám přišlo v Karlovarském kraji 35 procent voličů, před čtyřmi lety to bylo něco málo přes 30. Ve vedení kraje by nejvíce voličů rádo vidělo zastupitele za ANO, které obhájilo 13 mandátů.



Hnutí ANO tak zopakovalo úspěch z roku 2016, kdy bylo nováčkem krajských voleb. Tehdy porazilo předchozího vítěze, stranu KSČM, která skončila až na třetím místě.

S výsledky je Jana Mračková Vildumetzová z ANO spokojená. Už teď ale ví, že jednání o nové koalici bude složité. „Zítra bychom se chtěli, tak jak jsme to už deklarovali před volbami, sejít se všemi politickými subjekty. Pravdou je, že už ve volbách bylo vidět, že Starostové a TOP09 se předem vyhraňovali, že do koalice s ANO nepůjdou. Prakticky to měli i jako volební program,“ uvedla na téma povolebních vyjednávání. Jako pozitivní vidí vyšší volební účast v letošních krajských volbách.

ANO jako vítěz voleb podle ní chce sestavit novou koalici a pokračovat ve vedení kraje. Mračková Vildumetzová dále uvedla, že od některých politických subjektů už dostala zprávu, že ANO respektují jako vítěze voleb a chtějí s ním jednat.

Sama kandidovala z druhého místa kandidátky, ale díky preferenčním hlasům se dostala do čela a přeskočila současného hejtmana Petra Kubise.

Osm křesel získala v krajském zastupitelstvu koalice STAN a TOP 09, která skončila na druhém místě.

„Potěšilo nás to. Navíc jsme oproti minulým volbám posílili o více než čtyři procenta,“ komentoval výsledky lídr koalice Petr Kulhánek.

Kořeny tohoto úspěchu vidí ve velmi silném složení koalice. „A hlavně v posílení našich pozic na Sokolovsku a díky VPM pak především na Chebsku,“ naznačil Kulhánek.

Sám rozhodně odmítá povolební spolupráci s hnutím ANO. „Nepůjdeme s nimi do koalice, ani kdyby nás oslovili,“ řekl lídr kandidátky Petr Kulhánek.

Otázkou je, jestli dokáže STAN s TOP 09 dát dohromady vládnoucí koalici. „Každopádně o tom budeme jednat. Oslovíme Piráty, VOK, Místní a ODS s nabídkou vytvořit širokou koalici bez účasti ANO,“ naznačil další směr povolebních jednání Kulhánek.

Piráti výrazně posílili

Za úspěch mohou volby do krajských zastupitelstev považovat Piráti. Letos získali šest křesel. V předchozím zastupitelstvu drželi polovinu. Hlas jim v těchto volbách dalo více než 11 procent voličů.



„Jsme samozřejmě rádi a děkujeme všem lidem, kteří nám věří a svůj hlas nám dali. Ta spokojenost není úplná. Byli bychom raději, pokud bychom se pohybovali někde kolem 15 procent, jak jsme to říkali hned od začátku. Ale chápeme, že to je daň za to, že jsme byli v koalici. Ta je vždy pod drobnohledem, dělá chyby a musí je obhajovat,“ řekl krajský lídr České pirátské strany Josef Janů.

Podle jeho slov jednání o budoucí koalici už začala. „V rámci předvolební strategie, kterou jsme si v krajském pirátském fóru odsouhlasili, jsme jasně definovali, že nemůžeme jít do koalice s komunisty či SPD. Naopak nejbližší nám jsou veškerá uskupení na bázi starostů. S těmi bychom rádi udělali základní půdorys,“ řekl Janů.



Po čtyřech mandátech si připisují Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků, SPD a Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci. Tři zastupitelská křesla obsadí Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, stejně jako SNK1.

Komunisté a sociální demokraté propadli

Do krajského zastupitelstva se naopak nedostali komunisté ani sociální demokraté. Ve volebním štábu KSČM panuje velké zklamání. Strana ztratila všech šest mandátů, které dosud v krajském zastupitelstvu měla.

„Co na to říci,“ povzdechla si lídryně komunistické kandidátky Eva Valjentová.

„Nejsem slepá, nejsem hluchá, samozřejmě vím, jak se situace v celé zemi vyvíjí. Nálada, která panuje, nám nepřeje. Navíc se domnívám, že sami jsme nebyli schopni spoustu věcí reflektovat a naši práci lépe představit. Z mého pohledu jsme příliš zakonzervovaní a lidé přitom čekají nějaké změny, které ale nepřinášíme. Myslím si, že všechny tyto okolnosti se na našem výsledku ve volbách odrazily,“ okomentovala výsledky voleb Valjentová.

Hluboko pod hranicí pěti procent skončila v Karlovarském kraji ČSSD, přišla tak o všech osm mandátů. Prostě neúspěch, i když očekávaný.

„Čekal jsem čtyři procenta,“ poznamenal nad výsledky krajských voleb lídr ČSSD rotavský starosta Michal Červenka. Podle něj strana v dnešní situaci na pětiprocentní hranici neměla.

„Praha to viděla moc růžově. V každém případě bych ale chtěl poděkovat voličům, že přišli k urnám, a zvlášť Rotavákům. ČSSD ve městě získala více jak 50 procent. Je vidět, že značka ČSSD netáhne, voliči jdou ale za osobnostmi, které je dokážou přesvědčit,“ uvedl Michal Červenka.

Tím vysvětluje i úspěch SNK 1 - Starostové našeho kraje, kteří se dokázali docela překvapivě do zastupitelstva probojovat.

„Pro nás volební výsledek znamená, že se musíme vrátit k práci pro lidi, nic jiného nám nepomůže,“ dodal Červenka.

Pokud jde o samotné výsledky voleb, nijak ho nepřekvapily, snad jen volební účast, která podle něj pomohla více stranám, které se vymezily vůči ANO.