Mladému umělci je teprve dvanáct a už sbírá vavříny doma i v zahraničí

Nadaný žák Základní umělecké školy v Mariánských Lázních a umělecké školy v Aši teď oslnil v soutěži Zlatý oříšek. Ta se zaměřuje na mimořádně nadané děti do 14 let, které ve svém oboru dosáhly úspěchů.

„Jako muzikanti jsme velmi brzy poznali, že se projevuje hudebně a rytmicky, že muziku vnímá. Ve čtyřech letech se začal věnovat systematicky klavíru, v šesti nám oznámil, že si přeje ´troubit na to, jak se to tahá´. Jenže na pozoun bylo ještě brzy. Začal proto nejprve se zobcovou flétnou, a jakmile se mu vyměnily zuby, to bylo, tuším, v devíti letech, mohl začít hrát na vysněný pozoun,“ vzpomíná Sebastianova maminka Kamila Cretan. Tím to ale nekončilo.

Po dalších třech letech si malý umělec vyzkoušel nový nástroj. Tentokrát baryton. „I to mu šlo velmi rychle. Za týden uměl všechny hmaty a za půl roku vyhrál s tímto nástrojem republikovou soutěž,“ konstatuje Kamila Cretan, jejíž syn už stačil s nástroji, kterým se věnuje, zvítězit i v dalších republikových, a dokonce mezinárodních soutěžích. Vloni před Vánoci pak v konkurenci půldruhého sta nadaných dětí uspěl v televizní soutěži Zlatý oříšek.

„My jsme ho původně ani nechtěli přihlásit. Po poradě s učiteli jsme nakonec přihlášku rozklikli. A zjistili, že uzávěrka je za dva dny. Vzhledem k tomu, že organizátoři chtěli diplomy, soutěže, nahrávky a další, tak jsme si mysleli, že nemáme šanci to stihnout. Naštěstí ale všechno archivujeme, a to včetně Sebastianových hudebních nahrávek, tak to nebyl takový problém vše zvládnout,“ říká Kamila Cretan a doplňuje, že jakmile přihláška odešla, všichni pustili soutěž z hlavy.

Kromě hudby má rád i traktory

„Když po třech týdnech zazvonil telefon s tím, že Sebastian je ve finále, nemohla jsem tomu uvěřit. Další šok byl, že k nám domů mířil natáčet medailonek televizní štáb. Určitě si dovedete představit, co to je, když se k někomu domů pozve televize. Skoro jsem omdlela,“ směje se ještě teď Sebastianova maminka.

Její syn se nakonec probojoval mezi sedm nejlepších z celé republiky. „Jsme muzikantská rodina, tak nám to přišlo tak nějak přirozené. A najednou takový úspěch! Sebastian měl ohromnou radost. Už se mu rýsují i nějaké koncertní nabídky, což je skvělé,“ říká Kamila Cretan.

Svěřuje se, že vedle hudby Sebastiana dokáže okouzlit svět automobilů a traktorů, který odmalička miluje. „Ale muzika, to je pro něj naprosto přirozená věc. A díky úspěchům v soutěžích už ví, že cvičení není zbytečné. Jednou chce pozoun a baryton studovat na konzervatoři,“ předestírá Kamila.

Velkou radost mají i Sebastianovi učitelé. „Je to famózní muzikant, je kamarádský, má smysl pro humor. Hudba je pro něj přirozenou součástí života, je to jeho vnitřní potřeba a pracovat s ním je radost. Vše nasvědčuje tomu, že se mu bude dařit, moc bych mu to přál. Pro nás je důležité, že děti jako on ovlivňují své vrstevníky. Jsou dobrým příkladem pro ostatní. A to je úžasné,“ dodává Petr Čech, ředitel Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních.