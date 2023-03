Města vidí budoucnost v energii ze slunce, má ulevit napjatým rozpočtům

„Jen za veřejné osvětlení jsme loni měsíčně platili 260 tisíc, ale nyní už máme předepsané zálohy na 915 tisíc korun měsíčně,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík důvod, proč zastupitelé dali zelenou rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě. To se uskuteční ve třech etapách a začne už letos.

V rozpočtu je na první etapu přibližně 35 milionů korun. „Začneme na sídlišti Ušovice a skončíme někde u Dyleně. Příští rok budeme pokračovat, chceme zvládnout jednu etapu ročně. Vedle samotné výměny uděláme přípravu na systém smart osvětlení,“ řekl Hurajčík. Radnice pracuje i na projektu fotovoltaických elektráren. Ty se mohou v budoucnu objevit na střechách městských budov.

„V současné době jsme ve fázi, kdy máme zpracované studie a žádáme o dotace. Jde nám o to opravdu ušetřit, protože finanční náročnost města jde do milionů korun. Máme zimní stadion, bazén, sportovní halu, školy a školky. Tam všude dochází k extrémnímu navýšení. Nejprve je však třeba prověřit, zda konstrukce střech ty panely udrží,“ dodal Hurajčík.

Ke slunci vzhlížejí i v Chebu a v Chodově

Podobně smýšlejí i v Chebu, kde jsou ale už o krok dál. Radní odsouhlasili pilotní projekt, kterým je vybudování fotovoltaiky na objektu 6. základní školy a schválili smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Slunce chtějí jako zdroj energie ve větší míře využívat i v Chodově na Sokolovsku. Městské budovy hodlají v dalších letech proměnit na jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu.

„Teď hledáme specialisty, kteří by nám dokázali říct, jaký potenciál v tomto ohledu město má a co musí udělat, aby ho umělo dosáhnout. A také jak celé město propojit,“ poznamenal chodovský starosta Patrik Pizinger. Studii by chtěla mít radnice ještě letos. Realizaci projektu pak starosta označuje za dlouholetý proces. „A také drahý. Budou to stamiliony korun,“ podotkl Pizinger.

Solární elektrárny staví Sokolovská uhelná

Na fotovoltaiku sází v souvislosti s útlumem těžby uhlí také Sokolovská uhelná. První fotovoltaická elektrárna, kterou společnost vybudovala z vlastních prostředků, už funguje nedaleko obce Lipnice. Další chce společnost začít stavět v letošním roce.

„Na přelomu dubna a května začne stavba fotovoltaické elektrárny u Nového Sedla,“ potvrdil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

V roce 2021 přihlásila těžařská firma do výzvy RES+ Modernizačního fondu projekty fotovoltaických elektráren v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun. Jejich výkon bude 87,7 megawatt peaku.

„Maximální výše podpory z fondu činí 460 milionů korun,“ upřesnil člen představenstva Sokolovské uhelné Pavel Poc. Dalších šest energetických projektů přihlásila společnost do výzvy v loňském roce.