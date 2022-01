Sokolovská uhelná zmodernizuje za tři sta milionů elektrárnu ve Vřesové

Sokolovská uhelná investuje příští rok do paroplynové elektrárny ve Vřesové 300 milionů korun. Je to největší investice společnosti za posledních pět let. Díky ní dokáže snížit o více než dvě třetiny emise škodlivého oxidu dusíku.