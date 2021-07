Krajští úředníci budou mít v Karlových Varech „chytrou budovu“

„Rekonstrukci budovy B, která slouží už dvacet let, považujeme za pilotní projekt, jak se dá vybudovat energeticky šetrný objekt. Takový, který by měl splňovat veškeré parametry pro administrativní budovu 21. století,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Řešili jsme například možnosti nakládání s teplem a jeho rekuperaci, použití fotovoltaických článků, změnu intenzity osvětlení v závislosti na denním světle a další technologie,“ dodal Kulhánek.



Na základě provedení energetické studie by měl brzy vzniknout odborný posudek, jehož cílem bude snížení provozních nákladů na vytápění celé budovy pomocí optimalizace tepelných ztrát objektu.

Podle informací o spotřebě energie pro vytápění pak bude možné posoudit, jak velkou úsporu nákladů přinese zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní a jaká bude návratnost vložené investice.

Kraj se zároveň chystá oslovit Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT s návrhem na vypracování podoby potřebných úprav objektu.

Budou i nabíječky pro elektrokola

To však není zdaleka všechno, co by měla po rekonstrukci administrativní budova nabízet. Počítá se například také s instalováním nového elektronického orientační systému, u vstupů do místností by měly být umístěny LCD panely, střecha a fasáda pak bude osázena solárními panely.

V rámci adaptace objektu na inteligentní neboli chytrou budovu by měla být nainstalována také moderní elektronická zařízení, která budou mimo jiné regulovat zatahování žaluzií v závislosti na slunečním svitu nebo měnit intenzitu osvětlení podle aktuálních světelných podmínek.

„U vstupu do budovy B počítáme také s umístěním nabíječek pro elektrokola a elektrokoloběžky, aby si je zde lidé, kteří přijedou na svých elektrických strojích, mohli pohodlně nabít,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Za předprojektovou přípravu plánuje kraj zaplatit dva miliony korun. Stavebně technický průzkum začne na podzim letošního roku. Projektová dokumentace by měla být zpracována v roce 2023, kdy bude zahájena realizace rekonstrukce. Předpokládané náklady budou známy na základě zpracovaných dokumentací a rozpočtu stavebních prací.