Úředníci mají první kolo testování za sebou, většina je zdravá

„Celkem zaměstnáváme 362 lidí, otestována byla polovina z nich. Ti ostatní jsou na home office a otestují se v příštím týdnu, kdy se vystřídají s těmi, kteří jsou na úřadu dnes. Všechny testy vyšly negativně,“ okomentovala výsledky testování ředitelka úřadu Martina Vránová.

Pro ni osobně to ale neznamená, že by se začala protiepidemická opatření na úřadě měnit. „Negativní antigenní test je naděje, nikoliv jistota. Proto nabádám všechny zaměstnance k tomu, aby byli dál opatrní,“ řekla.



Pro pravidelné testování svých lidí si krajský úřad vybral firmu Livian, celorepublikového poskytovatele pracovního a zdravotního lékařství. Ve skladě má navíc jako železnou zásobu na čtyři stovky samotestů. To pro případ, že někdo ze zaměstnanců termín testování nestihne. Na úřadě totiž už nesmí jediný člověk pracovat bez toho, aniž by testem neprošel. Martina Vránová zároveň doufá, že to nejhorší už mají její lidi za sebou.

„Před třemi týdny u nás třetí vlna pandemie vrcholila a nakažených jsme měli 24 zaměstnanců. K dnešnímu dni máme v izolaci deset lidí a v karanténě dalších šest,“ upřesnila.

V kanceláři jen jeden pracovník

Chebská radnice zažila nejkrušnější časy už o Vánocích. Kvůli vysokému počtu nakažených úředníků a zaměstnanců městských organizací dokonce musela některé agendy na čas uzavřít. I proto začala s pravidelným testováním svých lidí ještě před vládním nařízením.

„Testujeme už třetí týden každé úterý, a to i zaměstnance, kteří pracují na home office. Také dbáme na to, aby byl v kanceláři pokud možno vždy pouze jeden pracovník. Už proto, že ze dvou stovek testů našich zaměstnanců vyjdou nyní pozitivní jeden až dva testy týdně,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Magistrát hlásí nulu

Dříve než to vláda nařídila povinně, začala s pravidelným testováním i radnice v Ostrově. Využívá k tomu nově otevřené testovací místo u zimního stadionu, které provozuje síť laboratoří Lab In. „Opakovaně zachytíme dva až tři pozitivní případy týdně,“ potvrdil místostarosta Ostrova Marek Poledníček.

To podle něj není rozhodně málo, proto je zaměstnancům zároveň každé ráno při vstupu do budovy měřena teplota. „Návštěvníky zároveň prosíme, aby při vstupu do budovy měli vždy respirátor. Chrání tím sebe i nás,“ zdůraznil místostarosta.

Karlovarský magistrát otestoval na začátku týdne ve dvou vlnách 160 svých zaměstnanců, u všech vyšly testy jako negativní. „Zatím jsme nakoupili tisíc testů po sto korunách za kus, část z nich jsme poskytli i městské policii,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá s tím, že karlovarská radnice vybírala ze seznamu testů, pro které udělilo výjimku ministerstvo zdravotnictví a přednost dala takzvaným plivacím testům. Ty zároveň spadají do skupiny, na které bude stát přispívat avizovanou částkou 60 korun.

„Pokud by se tento příspěvek časem týkal i samospráv, rádi bychom jej čerpali. Náklady na testování zaměstnanců magistrátu budou dosahovat statisícových částek, záležet tedy bude i na tom, kolik pracovníků bude testováno a zejména jak dlouho bude testování probíhat. Abychom s prostředky a testy nakládali hospodárně, budou se pracovníci úřadu, jejichž agenda vyžaduje osobní přítomnost, střídat na pracovišti v týdenních cyklech,“ dodala.

Bezpečno je i na úřadech práce

Testováním už prošli i všichni zaměstnanci na pobočkách úřadu práce v kraji. „Otestováno bylo celkem 341 zaměstnanců, z toho jeden měl pozitivní antigenní test,“ komentovala aktuální výsledky mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Testování probíhá přímo na jednotlivých kontaktních pracovištích prostřednictvím mobilního odběrového týmu složeného z pracovníků odběrového centra zařazeného v garantované síti. Dále má úřad pro své zaměstnance rezervovány i termíny v rámci klasického antigenního testování na odběrových místech, a to i mimo hodiny, kdy odběry probíhají standardně.

„Tedy tak, aby co nejméně blokoval termíny pro veřejnost. Jako třetí možnost pak náš úřad využívá samotestovacích sad, které dostal přidělené ze státních hmotných rezerv. Tuto variantu volí tehdy, když není z objektivních důvodů možné zajistit odběr na kontaktním pracovišti nebo odběrovém místě,“ upřesnila mluvčí.