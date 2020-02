VIDEO: Auto se probouralo do nočního klubu v Chebu, dveře letěly až k baru

„Paní to napálila ve stokilometrové rychlosti přímo do našeho vchodu, bylo to hrozné, všichni jsme byli vyděšení. Hlavně jsme hned nevěděli, co se stalo, všude byla najednou spousta prachu. Nejdřív jsem si myslel, že nás tu chce někdo odpálit. V tu chvíli bylo uvnitř asi deset lidí,“ popsal dramatické chvíle majitel nočního klubu. Své jméno ani název klubu si zveřejnit nepřeje.



Sedmadvacetiletá řidička jela podle policie v osobním vozidle značky Mercedes ve směru od ulice Pražská směrem k ulici Pekařská.

„U křižovatky zřejmě nezvládla řízení a narazila přední částí do budovy baru. Při střetu došlo k poškození vchodových dveří a zdiva,“ informoval krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Jednu z návštěvnic klubu, osmatřicetiletou ženu, odvezla záchranka s lehkým zraněním na ošetření do nemocnice. Řidičce dali policisté dýchnout.

„Zkouška vyšla s pozitivním výsledkem přes 1,7 promile. Z těchto důvodů jsme ženě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu,“ uvedl mluvčí.

Policisté nehodu vyšetřují jako ohrožení pod vlivem návykové látky. Stále zjišťují příčinu a okolnosti havárie. Při ní vznikla škoda 105 tisíc korun.