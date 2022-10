Jak Vary opraví Chebský most, zjistí do konce roku. Vyberou ze čtyř studií

Architekti navrhnou novou podobu betonové konstrukce mostu, protože ta současná je v havarijním stavu. Vítězný návrh vybere odborná komise letos v prosinci.

„Studie má řešit vizuál a návrh konstrukce mostu. Tak, jak ten most vidíme, je potřeba ho zachovat, protože je to kulturní památka. Do útrob mostu se bude vkládat nová betonová konstrukce a jde o to, abychom tu konstrukci nějak vizuálně pojali a zachovala se krása toho mostu,“ vysvětlil náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

V příštím roce chce město připravit projektovou dokumentaci. Samotná rekonstrukce mostu podle Bursíka začne na podzim roku 2024.

Pokud chce město odvrátit hrozbu úplného uzavření této důležité spojnice v centru, musí most kompletně opravit do pěti let od uskutečnění diagnostického průzkumu, který havarijní stav odhalil v roce 2019. Řidiči se každopádně musí smířit s tím, že po dobu rekonstrukce bude frekventovaný most uzavřený.

Doprava v širším centru Karlových Varů se tak rozdělí mezi Ostrovský, Tuhnický či Dvorský most. Za provozu totiž rozsáhlou rekonstrukci Chebského mostu dělat nelze.

Pětiobloukový silniční kamenný most přes řeku Ohři byl do provozu uveden v roce 1869. V 80. letech 20. století byla na jeho horní část umístěna betonová deska, po které dnes jezdí auta a chodí chodci.

Skládá se ze tří částí. První úsek vede přes železnici, druhý přes řeku a třetí přes průtah městem. Připravovaná studie a následně rekonstrukce se bude týkat první a druhé části mostu. Přesnou cenu ukáže až hotový projekt. „Náklady odhadujeme na několik stovek milionů korun,“ upřesnil Tomáš Trtek, první náměstek karlovarské primátorky.

Oprava Chebského mostu nepřímo naváže na celkové rekonstrukce Doubského a Dvorského mostu uskutečněné v posledních letech. Do budoucna je v plánu také oprava Ostrovského mostu, který je rovněž ve špatném technickém stavu.