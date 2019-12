Starý zbourali a postavili jiný. Ve Varech otevřeli nový Doubský most

Začátek problémů se datuje k 17. dubnu loňského roku. „Tehdy jsme most uzavřeli s tím, že se bude opravovat,“ konstatoval Lukáš Hnízdil, ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) .

O čtyři měsíce později bylo jasné, že most je v tak katastrofálním stavu, že jeho oprava nebude možná. „29. března letošního roku proto začala jeho demolice a výstavba nového,“ doplnil Hnízdil.



Stavbaři hovoří o rekordně krátkém čase 37 týdnů, za kterou nový most vyrostl. A to díky tomu, že ŘSD jako vlastník mostu použilo takzvaný „žlutý FIDIC“. Tedy mechanismus, kdy jdou veškeré náležitosti za zhotovitelem.

Ten připraví projekt, vyřídí veškerá potřebná povolení a pochopitelně zakázku zrealizuje. „Bylo to riskantní,“ připustil Zdeněk Novák, oblastní ředitel společnosti Eurovia, která most stavěla.

Byla to pro ni první zakázka takového typu. „Pokud by ale vše i jinde fungovalo tak jako v Karlových Varech, mohl by být při podobných akcích žlutý FIDIC tou správnou cestou,“ řekl Novák.

Podle Radka Mátla, generálního ředitele ŘSD, je právě žlutý FIDIC cestou i při dalších stavbách.

Dopravní komplikace budou ve městě pokračovat

Karlovarské dopravní peripetie ovšem zprovozněním Doubského mostu nekončí. Už příští rok začne město pracovat na sousedním Dvorském mostě. „Vnitřní dluh Karlových Varů vůči mostům je asi tři čtvrtě miliardy korun,“ naznačila při slavnostním otevření mostu v Doubí primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová proto doufá, že se podaří pro město vybojovat prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který financoval i výstavbu mostu v Doubí. „Velice se za to přimlouvám,“ vzkázala.

Karlovy Vary mají v příštím roce v rozpočtu 120 milionů na výstavbu nového mostu ve Dvorech. Fakticky za přípravy na stavbu utratí pět milionů.

Podle náměstka primátorky Petra Bursíka by šlo i v případě Dvorského mostu využít žlutého FIDICu. „Na toto téma jsme měli už několik jednání,“ potvrdil náměstek.

Výhodou podle jeho názoru je, že s tímto mechanismem mají zkušenosti na regionálním pracovišti ŘSD. A hlavně jsou ochotni se o ně podělit s městem. „Chtěli bychom, aby se z Dvorského mostu stal pilotní projekt města, podle kterého bychom pracovali i na ostatních mostech,“ řekl Bursík.

Vedle přemostění Ohře ve Dvorech bude totiž Karlovy Vary v dohledné době čekat i rozsáhlá rekonstrukce Chebského mostu. Z dostupných výsledků diagnostiky této stavby totiž vyplývá, že její stav je tristní.



„Ideální by bylo, kdyby rekonstrukce začala co nejdřív, v horizontu půl roku až roku,“ řekl projektant firmy Pontex, která diagnostiku provádí.

Náměstek Petr Bursík věří, že by si i Karlovy Vary mohly „sáhnout“ na peníze ze SFDI. „Věřím, že se je podaří vylobovat. Jako člen dopravní komise Svazu měst a obcí mohu říct, že se o to snaží všichni členové této organizace,“ dodal náměstek.

Záměrem města pro další roky přitom je postavit i nový most, který by byl prodloužením Charkovské ulice.