Cheb si neví rady s pozemky po bývalých kasárnách, hledá investora

Město se rozhodlo zveřejnit záměr na prodej rozsáhlých pozemků. Hledá silného developera, který by si troufl představy města uskutečnit. Jenže to nebude jednoduché. Náklady půjdou do stovek milionů.



„S plochou po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu si dlouho nikdo neví rady. Poté, co došlo k demolici zchátralých vojenských objektů, se ukázalo, že využít území pro individuální výstavbu nebo výstavbu bytových domů by bylo investičně nesmírně náročné. Proto jsme se rozhodli zjistit, jaká je situace na trhu. Zda by byl v republice nějaký investor, který by se toho ujal a bych ochotný investovat i přes to, že návratnost by byla několik let,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Město už ví, že by v souladu se znaleckým posudkem mělo za pozemky chtít nejméně 350 korun za metr čtvereční. Vedle ceny však bude součástí nabídky i studie na využití areálu. Vedení města původně navrhlo, aby zájemci měli na zpracování nabídky dva a půl měsíce, což znamená, že by se o pozemcích rozhodovalo v srpnu.

Zastupitelé Jan Vrba a Ladislav Tkaczyszyn však při projednávání návrhu upozornili, že se k němu nevyjádřila městská Komise pro strategický rozvoj a územní plán. Podle vedení radnice to ale nešlo. Komise v době nouzového stavu nezasedaly.

Dalším problémem byl podle Vrby fakt, že případní zájemci dostali na zpracování studie k využití tak rozsáhlého území málo času.

„Námitky jsme uznali, ale nechceme to protahovat, aby se soutěž nakonec nerozplizla do několika let. Předběžně jsme se domluvili, že dobu prodloužíme na 5 měsíců. To by mělo být pro zpracování orientační studie dostačující,“ podotkl starosta.

Podle jeho slov by tak bylo možné rozhodnout o dalším postupu do konce letošního roku. Otázkou ovšem je, zda se nějaký zájemce objeví. „Já si myslím, že pokud se přihlásí jeden seriózní developer, budeme rádi. Protože připravit jen území kasáren by z hlediska investic stálo možná až 200 milionů korun,“ naznačil zástupce starosty Miroslav Plevný.

„Na jednu stranu to území vypadá lukrativně a hezky, je to jižní svah kousek od centra. Na druhou to v lokalitě po bývalých kasárnách nebude vůbec jednoduché. Vše se tam bude muset udělat znovu, a to ani nemluvím o problematickém napojení pozemků na stávající silniční síť. Možná bude nutné udělat nějaké změny, možná budeme muset jít s cenou dolů, protože objem těch investic je opravdu obrovský,“ neskrývá Plevný.

Územní plán se ještě může změnit

Podrobnosti o budoucím využití lokality prozrazuje stávající územní plán. Podle něj by ve spodní části měly vyrůst bytové domy, v horní pak rodinné domky. Neměla by chybět ani občanská vybavenost a zeleň.

„Nicméně pokud by některý zájemce přišel s jiným nápadem, o kterém bychom si řekli: ano, tak tohle bychom tam chtěli, tak jsme ochotni územní plán i změnit, což trvá asi rok. Proto je také v zadání napsáno, že není třeba se jej striktně držet,“ doplnil Plevný.

Problém s využitím kasáren ovlivňuje další rozvoj města západním směrem. Právě přes bývalý vojenský areál je totiž možné zpřístupnit další rozvojové plochy ve městě. Například Špitálský vrch či lukrativní louku nad levým břehem řeky Ohře.