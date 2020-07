Cheb přišel o investora pro průmyslový park II, chce najít nového partnera

„Významná globální firma, která plánovala několikamiliardovou investici, od svého záměru odstoupila. Cheb o tuto investici soutěžil s dalšími lokalitami v SRN, firma se ale rozhodla, že vzhledem k současné ekonomické krizi a nejistému výhledu odloží realizaci celého záměru minimálně o několik let a zamýšlenou halu nepostaví zatím nikde,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Město chce najít nového partnera, do té doby ponechá plochu jako zemědělskou půdu. Jméno firmy, která měla o vstup do průmyslového parku zájem, Cheb nikdy nezveřejnil.

„Ekonomové možná pláčou, protože u Chebu nevznikne přes 150 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance. Ekologové jásají, že nedojde k zastavění ploch doposud užívaných coby pole. Jako politik říkám, že mám smíšené pocity. Kupodivu ale převažuje spokojenost,“ nechal se slyšet chebský starosta Antonín Jalovec.

Podle něj je ale důležité, že investor svůj záměr zrušil kvůli celkové ekonomické situaci a ne kvůli neatraktivitě Chebu.

Cheb bude vyčkávat

„Navíc jsme se díky tvrdým a intenzivním jednáním s investorem mnoho naučili a řadu věcí posunuli kupředu. Mnohem lépe nyní víme, co konkrétně takový typ investora preferuje, co přesně ještě musíme připravit, aby byl nový průmyslový park ještě atraktivnější a my měli šanci zlanařit opravdu ty nejpřínosnější a nejzajímavější projekty,“ zdůraznil Jalovec.

Do budoucna platí, že Cheb bude mít na případné nové partnery několik požadavků. Musí jít o strategického investora, který využije významnou část či dokonce celý průmyslový park II.

Investor musí upřednostnit kvalitu pracovní síly před kvantitou, tedy raději vytvořit méně kvalifikovaných pozic než hodně nekvalifikovaných. Důležitý bude závazek podporovat společenský život v Chebu a okolí a omezení vlivu na životní prostředí.