Jedno čapí mládě z chebského komína uhynulo, zřejmě kvůli počasí

„Staří čápi pod komín stále létali. Bylo mi to divné. A protože jsem byla přesvědčená, že při dřívějších pozorováních byly v hnízdě vidět čtyři hlavičky, kdežto nyní už jen tři, vypravila jsem se zkontrolovat střechu. Bohužel, mrtvé mládě tam skutečně bylo,“ říká se smutkem Monika Dohnalová.

Podle jejích slov je nepravděpodobné, že by mládě zemřelo hlady. Bylo prý na první pohled dobře krmené. Pozorovatelka čapí rodinky vidí problém spíše v letošním počasí. „Je chladno, navíc v posledním týdnu silně a vytrvale pršelo. Několikrát přišly i kroupy,“ popisuje.

Podobný úhyn zaznamenala rovněž v červnu roku 2013, kdy vlivem nepřízně počasí uhynula všechna čtyři čápata.



Podobný scénář připouští i Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. Důvodem podle něj může být i přirozená přírodní selekce. „Na počasí ptáci umí reagovat a umí to velmi dobře. Jenže řada mladých čápů se do takového počasí vylíhla z jednoduchého důvodu. Jejich rodiče přilétli o mnoho dříve. A to proto, že zimují ve Španělsku nebo v jižním Německu,“ vysvětluje Makoň.

Doplňuje, že ptákům, kteří skutečně vážili cestu do Afriky a do Čech přiletěli v polovině dubna, se mladí budou líhnout do většího tepla a do senosečí, kdy pokosené louky představují pro čápy prostřený stůl.

„To, že někteří čápi nelétají až do Afriky, brzy se vrací a obsadí nejlepší lokality, je fenoménem posledních deseti let. Ale ani to není zárukou úspěchu a nese s sebou určitá rizika. Například že bude chladno a bude hodně pršet nebo že nebudou posekané louky. Zároveň je dlouhá cesta pro ně selektivní. Uspějí jen ti nejlepší, kteří budou mít i kvalitní potomstvo,“ konstatuje zvířecí záchranář.

Dalším důvodem úhynu by podle jeho slov mohl být konkurenční boj, kdy se čápi, kteří přilétnou do republiky později, snaží získat již obsazené hnízdo pro sebe.



„Ještě začátkem dubna byla samice s vysílačkou za Gibraltarem, kde čekala na příznivý vítr, který by jí pomohl na cestě do Evropy. Jenže v tu dobu už chebští čápi, kteří byli letos na hnízdě poprvé pozorováni 17. února, seděli na vejcích,“ konstatuje Makoň s tím, že některé lokality jsou pro ptáky atraktivnější, zejména z ohledem na dostatek potravy v okolí.

O taková hnízda pak mohou čápi mezi sebou bojovat. To potvrzuje i Monika Dohnalová, která v uplynulých dnech zaznamenala v okolí hnízda pohyb cizích čápů. „Samotný boj jsem neviděla, ale to neznamená, že nebyl,“ poznamenává.

Podle jejích pozorování začnou mladí čápi už v červnu na hnízdě v Chebu poskakovat, v červenci se učí létat. V období srpna a září pak domovské hnízdo opouštějí.