Čápě nezvládlo první výlet z hnízda, už je v kondici a vrátilo se k rodině

„Byl jsem se podívat na louce, kam jsme čápě po okroužkování vypustili. A vypadá to, že se dobrá věc podařila. Čáp se zřejmě připojil ke skupině svých druhů. Přestože dva dny zůstával na místě, v pondělí dopoledne už přede mnou přeletěl celou louku a večer už zde nebyl. Ještě jsem jel lokalitu zkontrolovat v úterý dopoledne. Byl jsem připravený k odchytu, kdyby se něco dělo, ale vypadá to, že nakonec bude mít jeho příběh happy end,“ řekl správce Záchranné stanice pro volně žijící živočichy při Národní přírodní rezervaci Soos Zdeněk Soukup.



Podle jeho slov našli malé čápě lidé ve Valdštejnově ulici už v pátek. Na pomoc zavolali strážníky, kteří k vysílenému mláděti přivolali zvířecí záchranáře.

„Mladý čáp byl v době našeho příjezdu zjevně otřesený. Bez odporu se nechal zabalit do deky a naložit do automobilu. Byl apatický, skoro jsme se báli, že to nepřežije. Naštěstí prohlídka ukázala, že je v dobré kondici a nemá žádné vážnější zranění. Ve voliéře se velmi rychle rozkoukal a za nějaký čas se začal chovat běžným způsobem,“ popsal Soukup, který další postup konzultoval se zvířecím záchranářem Karlem Makoněm z Plzně.

Ten nakonec navrhl vrátit mládě k ostatním čápům. A protože návrat k rodince uprostřed města by byl pro mládě příliš riskantní, rozhodli se odborníci, že jej po okroužkování vypustí na louku u Třebeně, kam se kvůli potravě již dlouhá léta slétají čápi z širokého okolí.



„U akce nám asistoval zkušený ornitolog Dětmar Jäger. Ten také čápa na louku vypustil,“ dodal Soukup.