Nepřehledná křižovatka několika ulic a železniční trati letos zmizí

Akce za bezmála 17 milionů korun by měla skončit v říjnu.

„Rekonstrukce této křižovatky je pro nás dlouhodobě jednou z priorit. Část nákladů, zhruba ve výši jedné čtvrtiny, pokryje evropská dotace určená na opravy komunikací. Největším problémem křižovatky, do níž ústí frekventované ulice Okružní a Selbská, které jsou výpadovkou na hraniční přechod Aš – Selb, je její nepřehlednost. Nebezpečná je i pro chodce, zejména pro děti, docházející do nedaleké základní školy,“ uvedl mluvčí města Aš Milan Vrbata.

I podle místních je místo se složitým křížením ulic velmi problémové. Důvodem je nejen blízkost hraničního přechodu, ale i to, že poblíž stojí benzinová pumpa, tržiště a prodejny obchodních řetězců.

Problémy řidičů i chodců

„Vždycky, když tudy jedu, vypadá to, že si chci vykroutit krk. Je to horor, křižovatka je komplikovaná a nepřehledná. Za to, že se tu ještě nic většího nestalo, vděčíme podle mého tomu, že si tu lidé navzájem dávají džentlmensky přednost a že místní tu zůstávají maximálně ostražití,“ konstatoval Martin Janoš, který přes úsek jezdí za prací do Německa.

Silniční křížení je problémem i podle Jiřiny Červenkové, ředitelky nedaleké Základní školy a mateřské školy Okružní v Aši.

„Já osobně považuji křižovatku za velké riziko, zejména s ohledem na to, že ji musí překonávat děti. Už se skutečně těším, až bude hotovo a cesta do školy bude pro žáky bezpečnější,“ uvedla už dříve ředitelka Červenková.

O změny se radnice snaží už dlouho. Teprve nyní se jí ale podařilo získat evropskou dotaci. „Největší potíže jsou v dopravních špičkách,“ potvrzuje mluvčí města Milan Vrbata.

Technický hlavolam

Podle jeho slov dojde v rámci rekonstrukčních prací na opravy vozovek, budou zde vybudovány nové chodníky a opraveny ty stávající. Plánuje se přechod pro chodce přes železniční trať, objeví se i nová místa pro přecházení komunikací.



Počítá se s novým veřejným osvětlením, dvěma novými autobusovými zálivy a s řadou dalších úprav, které by měly výrazně zlepšit rozhledové poměry a tím i přehlednost křižovatky.

„Prioritou je zejména zvýšení bezpečnosti chodců. Důležité je ale i zajistit bezproblémový průjezd vozidel místem, kde působí celá řada negativních vlivů,“ dodal Vrbata.

Začátek prací vítá také ašský starosta Dalibor Blažek. „Podobně nepřehledných křižovatek je v Aši víc. Jenže městský rozpočet není nafukovací, proto se snažíme vždy najít nějaké dotace. Tato křižovatka je navíc velmi komplikovaná a navrhnout tam nějaké odpovídající řešení představovalo doslova technický hlavolam. Situace byla o to těžší, že v minulosti došlo k prodeji některých pozemků, které zasahují až k silnici. Za této situace považuji skutečnost, že se nám podařilo stavbu po projekční stránce přichystat, získat dotaci, vybrat zhotovitele a zahájit stavbu za malý zázrak,“ doplnil ašský starosta Blažek.